Стиль монохром: Климова примерила шляпку с вуалью и бархатное платье

41-летняя Екатерина Климова снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». Ранее актриса уже делилась первыми кадрами со съемочной площадки, позируя перед объективом фотокамеры в военной форме. В Stories экс-супруга Гелы Месхи опубликовала свежий снимок, отдав предпочтение ретро-образу: костюмеры подобрали для Екатерины шляпку с вуалью и алое бархатное платье.

Стилисты уложили вьющиеся от природы локоны Климовой легкими волнами. Сама актриса отказалась от украшений, выбрав лаконичный монохромный стиль. Вместо августовских каникул и отдыха на курорте Екатерина решила погрузиться в рабочий процесс. Ранее стало известно, что знаменитость развелась с отцом своей младшей дочери — актером Гелой Месхи. Экс-супруги познакомились на съемках ленты «Волчье солнце».

Напомним, что у Екатерины Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета Хорошилова, двое сыновей: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Также актриса воспитывает трехлетнюю Беллу.