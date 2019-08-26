Звездный стиль

Стиль монохром: Климова примерила шляпку с вуалью и бархатное платье

Актриса показала свой образ со съемочной площадки ленты «По законам военного времени».

Стиль монохром: Климова примерила шляпку с вуалью и бархатное платье
Екатерина Климова (Фото: Globallookpress.com)

41-летняя Екатерина Климова снимается в четвертом сезоне ленты «По законам военного времени». Ранее актриса уже делилась первыми кадрами со съемочной площадки, позируя перед объективом фотокамеры в военной форме. В Stories экс-супруга Гелы Месхи опубликовала свежий снимок, отдав предпочтение ретро-образу: костюмеры подобрали для Екатерины шляпку с вуалью и алое бархатное платье.

Екатерина Климова в шляпке с вуалью (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Стилисты уложили вьющиеся от природы локоны Климовой легкими волнами. Сама актриса отказалась от украшений, выбрав лаконичный монохромный стиль. Вместо августовских каникул и отдыха на курорте Екатерина решила погрузиться в рабочий процесс. Ранее стало известно, что знаменитость развелась с отцом своей младшей дочери — актером Гелой Месхи. Экс-супруги познакомились на съемках ленты «Волчье солнце».

Екатерина Климова с дочкой Елизаветой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Напомним, что у Екатерины Климовой есть 17-летняя дочь Елизавета Хорошилова, двое сыновей: 12-летний Матвей и 10-летний Корней. Также актриса воспитывает трехлетнюю Беллу.

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Гела МесхиЕкатерина КлимоваИгорь Петренкомода и стиль

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Стиль монохром: Климова примерила шляпку с вуалью и бархатное платье
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