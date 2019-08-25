Звездный стиль

Нетребко выступила на открытии «Новой волны» в ярком платье со шлейфом

Для красной дорожки фестиваля она выбрала более нежный наряд с объемными воланами.

Нетребко выступила на открытии «Новой волны» в ярком платье со шлейфом
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов Фото:globallookpress.com

47-летняя певица Анна Нетребко стала гостьей музыкального конкурса «Новая волна», который накануне стартовал в Сочи. Оперная дива спела на церемонии открытия. За несколько минут до выступления она успела сделать снимок за кулисами. На фото она предстала в обществе Николая Баскова, Игоря Крутого и супруга Юсифа Эйвазова.

Что касается выбора наряда для выхода на сцену, то Анна Нетребко себе не изменила. Она отдала предпочтение желто-розовому платью со шлейфом с откровенным разрезом спереди. Образ певица дополнила босоножками в тон и несколькими украшениями с массивными камнями.

Ранее Нетребко появилась на красной дорожке фестиваля «Новая волна»в голубом платье с объемными воланами и массивным цветком того же цвета. Она позировала перед камерами в компании Юсифа Эйвазова и Филиппа Киркорова.

Напомним, супруг исполнительницы недавно удивил поклонников кардинальными переменами во внешности. 42-летний певец скинул 26 килограммов.

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«Новая волна»Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостимода и стильЮсиф Эйвазов

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Нетребко выступила на открытии «Новой волны» в ярком платье со шлейфом
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