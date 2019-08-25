Звездный стиль

Миддлтон взяла в Балморал старый свитер из переработанной шерсти

Герцогиня Сассекская вместе с принцем Уильямом и другими членами королевской семьи отправилась на пикник у озера Лох Мьюик.

Миддлтон взяла в Балморал старый свитер из переработанной шерсти
Кейт Миддлтон носит старую одежду. Фото: instagram.com/kensingtonroyal/

Кейт Миддлтон несмотря на то, что может позволить себе менять наряды как перчатки, с истинно английской бережливостью относится к своим вещам и не торопится выбрасывать старую одежду.

По всей видимости, супруга принца Уильма придерживается принципа — лучше меньше, но дороже и четко следует ему.

Сейчас Кембриджи вместе с детьми находятся в замке Балморал. Одним из развлечений челнов королевской семьи в шотландском поместье являются пикники, куда они и отправились к озеру Лох Мьюик

Кейт, памятуя об этом, прихватила с собой старый любимый свитер цвета хаки из переработанной шерсти шведской фирмы Fjällräven.

Однако не следует полагать, что если он сделан из такого материала, то стоит полкопейки — это не так. Кейт купила свитер за 130 фунтов стерлингов (10 408 рублей) и, собственно, ее затраты оправдались.

Отметим, что она носит свитер вот уже несколько лет подряд и даже позировала в нем на одной из рождественских фотографий, пишет Daily Mail.

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Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостимодамода и стильодежда

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Миддлтон взяла в Балморал старый свитер из переработанной шерсти
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