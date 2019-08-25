Ярко и стильно: Бузова, Лопырева и другие звезды выбрали салатовый оттенок

В весенне-летнем сезоне 2019 на пике популярности оказался бьющий в глаза цвет, присутствующий в неоновой, пастельной и кислотно-желтой палитре.

В интервью Teleprogramma.pro дизайнер и тренд-аналитик Глеб Хан прокомментировал моду на салатовые оттенки. Модельер подметил, что этот яркий тон пользовался популярностью еще в 80-х годах прошлого столетия. В весенне-летнем сезоне 2019 сочный салатовый цвет потеснил актуальную лимонную палитру.

При этом салатовые тона кислотно-желтой палитры подойдут ярким брюнеткам и эффектным блондинкам — девушкам с запоминающейся внешностью, полагает тренд-аналитик.

«Салатовый прекрасно сочетается с другими неоновыми оттенками, ультрафиолетовой гаммой и черным цветом. Однако не стоит смешивать в одном образе целый спектр сочных тонов. Я бы посоветовал модницам обратить внимание на стильные аксессуары — очки в пластиковой салатовой оправе, кроссовки, туфли, клатчи той же палитры», — резюмировал Хан.

Примечательно, что звезды отечественного шоу-бизнеса при выборе этого яркого цвета ориентировались на многообразие тонов. Так, особой популярностью пользовались салатовые оттенки неоновой, кислотно-желтой и пастельной раскраски.

В футболке трендового салатового оттенка кислотно-желтой гаммы отметилась на отдыхе 37-летняя Вера Брежнева. Возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе последовала совету дизайнера Глеба Хана, не ошибившись с цветовой гаммой. Так, знаменитость дополнила наряд солнцезащитными очками в пластиковой оправе. Еще в апреле певица побывала в Соединенных Штатах, навестив 18-летнюю дочь Соню Киперман. Для прогулки по местному пляжу исполнительница выбрала практичный образ в стиле Casual.

36-летняя Виктория Лопырева в отличие от экс-солистки группы «ВИА Гра» отдала предпочтение неоновой палитре, пополнив свой гардероб салатовыми кроссовками и тканевыми мини-шортами. Для поездки во Францию модель выбрала джинсы скинни из искусственно состаренного денима. А для пляжного отдыха в Майами возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова примерила ярко-розовый топ в сочетании с тканевыми шортами.

23-летняя Анна Заворотнюк в новой фотосессии отметилась в салатовом мини-платье пастельной палитры. Между кислотно-желтой и неоновой гаммой падчерица фигуриста Петра Чернышева выбрала более нейтральный оттенок. Девушка отдала предпочтение стилю Total look, поддержав моду на монохром. Дочь Анастасии Заворотнюк, как и наследница Веры Брежневой, живет в Америке.

Салатовую ветровку кислотно-желтой гаммы вслед за 30-летней Аллой Михеевой примерил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Певица Валерия до мелочей продумала образ супруга, подобрав к его яркой куртке черную толстовку и спортивные штаны. Ведущая рубрики «Острый репортаж» в программе Ивана Урганта отдала предпочтение черным мини-шортам. В отличие от мужа наставница вокального проекта «Голос 60+» отметилась в джинсовой куртке, поддержав моду на деним.

29-летняя Нюша тщательно следит за летними трендами. Так, супруга Игоря Сивова на гастролях в Турции отметилась в брюках актуального салатового оттенка. Наряд певица дополнила массивными ботинками на шнуровке и черным топом-бюстье. Еще в ноябре девушка впервые стала мамой. Однако после рождения дочери исполнительница поспешила выйти из декретного отпуска. Певица не смогла пропустить музыкальный фестиваль «Жара» в Баку. Кроме того, этим летом Нюша вместе с супругом побывала во Франции.

33-летняя Ольга Бузова, как и Виктория Лопырева, отдала предпочтение неоновой палитре, примерив на отдыхе в Сен-Тропе не только салатовый купальник. Также в гардеробе ведущей «Дома-2» появился топ того же актуального оттенка. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова старается не отставать от моды. Девушка уже примеряла топ-бюстье актуального в этом сезоне анималистического принта. Кроме того, телеведущая позировала в трендовых зауженных джинсах.