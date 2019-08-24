Стилист подобрал для Утяшевой яркое алое платье

Ляйсан Утяшева давно завершила спортивную карьеру. Теперь она является ведущей шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ, а также некоторое время назад девушка создала свое танцевальное шоу Bolero. Этим летом она отправилась в отпуск в Испанию. Гимнастка купалась, загорала и проводила время с подросшими детьми, а также супругом Павлом Волей. Однако недавно она вернулась и приняла участие в съемках нового сезона танцевального шоу.

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Для первого концерта, в котором члены жюри отбирают танцоров в свои команды, Утяшева выбрала яркое алое платье. Ведущая была неотразима в наряде с открытыми плечами. К слову, Ляйсан недавно сменила имидж. Она осветлила свои волосы, поэтому теперь выглядит более стильно и необычно.

В соцсети телеведущая поделилась кадрами со съемок шоу. На них запечатлены все победители проекта. Также она показала, что происходит за кулисами и как она встречает участников. В этом году кресла наставников вновь заняли Мигель, Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Также Утяшева призналась, что наряды ей подбирает стилист.

«Надина Смирнова, которая каждый раз ломает голову, как не повторить образ или наряд, так как за 5 сезонов их было море… Как попасть в цвет, чтобы не слилось с декорациями, не стробило, не слишком блестело, но было модно, молодёжно, при этом женственно, но не слишком откровенно, нарядно, так как каждый выпуск — праздник», — написала она.

Поклонники признались, что с нетерпением жду первого выпуска шоу, который покажут на канале ТНТ 24 августа в 21:00. Они также оценили яркий наряд Ляйсан. «Цвет волос просто огонь, очень идёт», «Ляйсан, ты великолепна!!! Красный это твой цвет», «До чего же прекрасна и изящна», «Аааа образ просто нереальный, Ляйсан, вы невероятно красивы», — прокомментировали пост некоторые подписчики.

А как вам образ ведущей?