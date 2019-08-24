Навка предстала на отдыхе в мини-платье и на шпильках

Татьяна Навка первую часть лета провела в Турции. Именно там туристы и местные жители могли насладиться ее шоу «Руслан и Людмила». В перерывах между работой она успела принять участие в фотосессиях, купаться и загорать. Потом спортсменка переместилась в Ялту. Туда она привезла уже другое шоу — «Золушка». На этот раз фигуристке тоже удалось выкроить время, чтобы провести его с семьей.

больше по теме Навка публично обратилась к тем, кто связал свою жизнь со спортом Фигуристка поздравила спортсменов с профессиональным праздником.

21 августа Навка отпраздновала день рождения дочки Надежды. Они с супругом Дмитрием Песковым устроили вечеринку по этому случаю. Малышка задула свечи, загадала желание и получила много подарков. Чуть раньше сама спортсменка успела повеселиться на тематической вечеринке, посвященной кино. Новыми фото с мероприятия она поделилась на днях. Тогда Навка также успела прогуляться по городу в своем ретро-образе.

Олимпийская чемпионка была облачена в розовое мини-платье с золотым принтом. Низ наряда был драпирован черной полупрозрачной тканью со стразами и пайетками. Образ звезда дополнила открытыми босоножками на шпильке.

«Даже если вы красиво, пусть даже очень красиво стоите на месте, то жизнь выдает „Stop“ на вся и всё! Но стоит только начать движение, как перед вами открываются новые дороги, цели и свершения! Пусть не всегда сразу и легко, но вы движетесь, а значит идёте вперёд! А как известно „Движение — это жизнь!“», — поделилась философскими мыслями Навка.

Многим поклонникам пришелся по душе образ спортсменки. «Очень идёт этот образ! Ты прям красотка 20-х!», «Изящная, нежная, просто прелесть!», «Сногсшибательно выглядите, Татьяна», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится платье Навки?