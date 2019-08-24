Звездный стиль

Бондарчук в сапогах-казаках и платье с бахромой приняла участие в фотосессии

Светская львица поделилась видео бекстейджа.

Бондарчук в сапогах-казаках и платье с бахромой приняла участие в фотосессии
Светлана Бондарчук. фото: globallookpress.com/

Светлана Бондарчук в свои 50 лет выглядит моложе многих своих ровесниц. Ко всему прочему, она занимается спортом, чтобы поддерживать себя в форме. Не удивительно, что после развода с режиссером Федором Бондарчуком светская львица почти не была одинока. Она встречалась с фотографом Сергеем Табуновым, но эти отношения оказались скоротечными. Теперь модель всерьез увлечена директором проектов студии дизайна Сергеем Харченко.

Бондарчук является редактором журнала и владелицей PR-агентства. По этой причине она часто участвует в различных модных фотосессиях. На днях светская львица приняла участие в очередной съемке. На этот раз она позировала в черном мини-платье с длинной бахромой вместо юбки. Образ звезда дополнила сапогами-казаками в тон. В какой-то момент фотограф попросил Светлану покружиться. В итоге она стала танцевать.

«Что нам нужно для настроения и счастья? Хорошая погода, любимые люди, музыка, работа которая приносит радость», — написала модель.

Многим поклонникам пришелся по душе образ знаменитости. Они одарили ее комплиментами. «Ну просто нереальная», «Разбойница-красавица из Бременских музыкантов! Светуль, ух, как хороша», «Светлана, вы очень красивая, стильная, и самая, самая», «Платье бомба, как и вы», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Альбина Джанабаева тоже к мини-платью надела сапоги-казаки. Тогда певица вернулась в Москву из Канн и застала жару. Выглядела она стильно, но вот обувь не совсем была подобрана по погоде.

 А вам понравился образ Бондарчук?

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Звездный стильмодная фотосессияСветлана Бондарчук

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Бондарчук в сапогах-казаках и платье с бахромой приняла участие в фотосессии
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