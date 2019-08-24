Звездный стиль

Барановская в силуэтном платье и кедах станцевала под хит Киркорова

Бывшая жена Андрея Аршавина стала ведущей концерта в центре Москвы.

Барановская в силуэтном платье и кедах станцевала под хит Киркорова
Юлия Барановская. фото: личный архив героини публикации

Юлия Барановская уже не первый год она ведет различные передачи и участвует в съемках проекта «Модный приговор». Не удивительно, что девушка начала экспериментировать с имиджем и в этом году не раз надевала белокурый парик то для фотосессии, то для фестиваля «Жара» в Баку. Ко всему прочему, телеведущая обожает менять образы, то облачаясь в рваные джинсы, то в элегантное платье.

Сразу после отпуска в Испании Юлия погрузилась в трудовые будни. Она успела побывать в Казани на открытие чемпионат мира по профессиональному мастерству, а потом вернулась в Москву. Девушка стала ведущей праздничного концерта, посвященного Дню Государственного флага. Напарниками телеведущей стали Дмитрий Губерниев и Дмитрий Шепелев. Для появления на публике Барановская выбрала белоснежное силуэтное платье с оголенным плечом.

Волосы девушка присобрала, чтобы открыть лицо и показать длинные сережки. Свой образ она дополнила алыми туфлями. «Прямо сейчас на проспекте Академика Сахарова в Москве празднуем Юбилей- 350 лет Государственному флагу», — похвасталась звезда.

Позже Юлия избавилась от туфлей, переобувшись в кеды. Она не удержалась и стала отплясывать, когда на сцену поднялся Филипп Киркоров и исполнит хит «Цвет настроения синий». Девушка зажигательно двигалась в такт музыке. «Цвет настроения — белый, синий, красный! Прямо сейчас любимый Киркоров и мои танцы», — написала ведущая.

Поклонники пришли в восторг от образа и хореографических способностей Барановской. «Юля, какая вы классная!!! Позитивная! Глядя на вас хочется самой в пляс», «Как девчонка! Скачешь, прыгаешь, радуешься… молодец!», «Платье прикольное», «На каблуках так не попрыгаешь! Надо отдать дань моде! Красотка», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится наряд Барановской?

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День Государственного флагаЗвездный стильЮлия Барановская

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Барановская в силуэтном платье и кедах станцевала под хит Киркорова
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