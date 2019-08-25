VIP-апартаменты, няни и джакузи: как живут собаки Билана, Варнавы и других звезд

Понежиться в кроватке, съесть парочку сырников и сделать selfie для cоцсетей. Каждому бы такое неспешное утро…

Звезда «Вечернего Урганта», Алла Михеева, превратилась в «собака-маму» недавно. В 2018-м, в Год собаки, в квартире телеведущей появился французский бульдог по кличке Шнапс, которого Алла тут же назвала «лучшим мужчиной в своей жизни».

Обходителен, в меру напорист и до неприличия мил. Малыш оказался на редкость преданным и разрешает чесать себя за ушком только хозяйке. Однако с удовольствием отправляется и на каникулы к бабушке, если вдруг Алле надо отлучиться по делам.

«У меня, конечно, есть подозрения, что она его балует, но только они мне об этом не рассказывают, — делится теледива. — Хотя надо отдать должное, возвращается Шнапс воспитанным мальчиком и выполняет все команды».

А вот в качестве извинений от звезды за долгое отсутствие «хвостатый кавалер» позволяет выгулять себя по ресторанам и в кино.

«Мне жалко оставлять его дома, а почти все рестораны на Патриках dog-friendly, и я заказываю ужин себе и что-то нежирное для Шнапса», — добавила она.

Ольга Орлова

Певица, а теперь еще и ведущая популярной телестройки Ольга Орлова — знатная собачница. Двери своего дома та распахнула сразу для четверых «лапиков», трое из которых взяла из приюта.

И, кажется, звезда решила одарить дворняг всей заботой и лаской, что они были лишены на улице. Поэтому для питомцев Орловой не существует слова «нет»: они спят на шелковых простынях вместе с хозяйкой, получают регулярные смачные поцелуи в мокрые носики и остаются с «нянечкой», когда хозяйка улетает в отпуск.

«Мои персональные меховые «грелки», — зовет их в шутку Орлова. — Актуально для всех московским летом».

Кроме того, известная блондинка частенько берет собак на передержку из приютов, пока те не нашли любящих «мам и пап».

Екатерина Варнава

Участница Comedy Woman Екатерина Варнава всерьез задумалась, что в прошлой жизни и сама была собакой. Иначе как еще объяснить, что та понимает своего четвероного ушастого «кавалера» с полуслова.

«Он блондинчик, так что мы отлично дополняем друг друга», — посмеялась она.

Впрочем, французский бульдог не хочет быть «просто псом» — валяться у камина, грызть кости и позволять чесать себе пузо. Он слушает расслабляющую музыку по утрам, нежится в джакузи и летает с хозяйкой по миру.

Ведь тому нужны новые фоточки для соцсетей… Малыш уже сейчас обгоняет Варнаву по количеству «лайков». Катя поняла, что спорить с ним бесполезно, и уже привыкла просто «жать на кнопку» и делать его фото.

«Работаю собачьим фотографом. Недорого, обращайтесь», — смеется она.

Дима Билан

Певец до последнего боролся с желанием завести собаку. Частые разъезды, ночные концерты, да как быть с шерстью? Ведь она окажется повсюду: на каждой модной рубашечке.

Но все изменилось, когда он посмотрел в глаза мопсу, а тот ему. Дальше ушастый хулиган все решил за него: прыгнул на руки, да и не думал слезать. Зачем? Если можно отправиться с артистом домой: все обнюхать да попробовать на зубок.

«Вот такой друг. Гуляем», — написал артист в Instagram в международный день собак. Судя по хештегу, четвероногого назвали Симбой, но звезда ласково обращается к нему «хрюшоныш».

Может, потому что тот отказался от вилки в ресторане? А предпочел залезть в салат прямо мордой, а потом «на десерт» лизнуть еще и победителя «Евровидения».

Сергей Лазарев

Дейзи и Лиса — бывшие приютские собаки, которые попали в настоящий «сладкий рай». Им не только повезло оказаться дома у Сергея Лазарева, но и вдохновить того открыть собачью кондитерскую.

Вот сенбернару Бетховену в фильме только снились тортики из мяса с подливкой. А Дейзи и Лиса их дегустируют каждый день.

Сергей сам выгуливает собак два раза в день. А, находясь на гастролях, разговаривает с ними по видеосвязи.

«Если вы хотите завести собаку — не покупайте, а возьмите из приюта! Там много хороших, красивых, добрых и ласковых собак! Приезжайте на выставки, которые устраивают приюты, знакомьтесь. И если песик вам понравился, скорее берите его», — говорит артист.

Светлана Бондарчук

Экс-спутница Федора Бондарчука, главред глянцевого журнала собак любила всегда. Когда Светлана жила загородом, у нее было аж три четвероногих огромных друга, каждый из которых превышал хозяйку по размерам.

Переехав в городскую квартиру, светская львица завела собачку покомпактнее — лабрадудля. Стоимость щенка этой породы составляет не менее 2 тысяч долларов. Фанни выросла. И теперь тусит со звездной хозяйкой. Как-то рыжая бестия даже поучаствовала в создании коллекции свитшотов с собственным изображением.

В мае же Фанни ощетинилась и подарила Бондарчук сразу пять «внуков».

«Три девочки и два мальчика», — поделилась радостным событием Светлана. Щенков, которых Фанни любя выкормила, разобрали друзья Бондарчук.

Ирина Дубцова

Он похож немного на лису, немного на корги — любимых собак королевы Елизаветы II. На деле же рыжеволосый чудик — вельш-корги. И вот уже год, как он будит по утрам Ирину Дубцову.

Малыш с огромными карими глазами оказался настолько ласков и изыскан, что Ирина зовет его Мистик.

Любопытно, что рыжику сразу же пришлось проявить максимум деликатности. Ведь дома у артистки и ее 13-летнего сына уже живет одна собака — лайка по кличке Буся.

А Буся — дама своенравная. Как-то та, недополучив любви и ласки от хозяйки, сбежала, вильнув пушистым хвостом… Ирина была в панике и пообещала любые деньги за возвращение капризули.

К счастью, все обошлось. И теперь оба песика мирно посапывают рядом с Дубуцовой.

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А зачем это нужно?

«Еще недавно домашние животные было «лишним ртом», и заводили их ввиду исключительной надобности, например, охранять дом. Сегодня же любовь к собакам переживает настоящий бум, — говорит психолог Ольга Крайнова. — Особенно люди, уже имеющие определенный достаток и положение, заводят питомцев и окружают их заботой и лаской, как и детей. Покупают им дорогие шлейки, наряды, водят в салоны и берут с собой в путешествия. Через общение с животными они пытаются заполнить собственный «пробел» в любви. Чувства между мужчиной и женщиной могут оказаться неискренними, а дружба корыстной, в то время как этот маленький или большой пушистый «комочек» дарит всепрощающую любовь и понимание. И в данном случае человек реализует свою потребность отдавать любовь, заботиться о ком-то, именно через питомца. Но при этом здесь нет ничего плохого… Человек наполняется положительной энергией и восстанавливается. И вторая причина — это, конечно же, определенная мода на собак как способ подчеркнуть свой статус. Не секрет, что существуют весьма дорогостоящие породы, а ухоженные питомцы, с хорошей родословной, с красивым украшением и в дорогой сумке — это, несомненно, привлекает внимание.