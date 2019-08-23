«Это стиляо!»: Чурикова показала, с чем нужно носить рубашку-oversize

Яна Чурикова долгое время вела проект «Фабрика звезд». Уже тогда она облачалась не только в вечерние платья, подбирая эффектные и необычные образы. По сей день телеведущая любит экспериментировать с имиджем и искать интересные образы. Недавно на фестивале «Жара» в Баку она продемонстрировала четыре стильных наряда. Звезда эфира дефилировала то в вечернем платье с блестками, то в лаконичном черном костюме.

В середине августа Яна вернулась в Москву после отпуска. она призналась, что уже через неделю у нее появилось чувство, будто она и не отдыхала. Однако даже в повседневной жизни телеведущая успевает хвастаться новыми образами. На новом фото она продемонстрировала летний look. Чурикова позировала в голубой рубашке-oversize, а также белых укороченных брюках свободного кроя. Образ звезда завершила босоножками с квадратным каблуком и солнцезащитными очками.

«Сначала меня смутил оверсайз, мне особо нечего скрывать. Но! Во-первых , это стилЯо! Во-вторых, „Андреяновские“ рубашки должны быть у каждой работающей женщины, я щщетаю ( Орфография и пунктуация автора сохранены, — Прим. ред.)», — написала Яна. Поклонникам понравился наряд телеведущей. Они одарили ее комплиментами. «Звезда моя, ооочень идёт, супер look получился!», «Туфли супер», «Вам и правда очень идет!», «Яна, вы красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что не так давно другая ведущая Лера Кудрявцева тоже выбрала наряд свободного кроя, только это было платье. Девушка в нем гуляла по Парижу. Примечательно, что блондинка обладает стройной фигурой, а в таком наряде она смотрелась еще стройнее.

А вам понравился образ Чуриковой?