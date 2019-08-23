Брежнева подчеркнула фигуру джинсовыми шортами и майкой телесного цвета

Вера Брежнева не так давно призналась, что чувствует себя красивой, когда ей делает комплименты супруг Константин Меладзе. Певица не скрывает, что еще со школы у нее было много комплексов, но потом она от них избавилась с помощью психолога. Теперь девушке не важно, есть у нее кубики и не волнует появление морщин. Она знает, что в глазах мужа всегда прекрасно выглядит. Не удивительно, что артистка недавно снялась для глянца без макияжа.

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На днях Вера приехала в Сочи. Уже 24 августа там стартует фестиваль «Новая волна». На нем выступит и бывшая солистка группы «ВИА Гра». На репетицию она пришла в стильно образе. Она облачилась в удлиненные джинсовые шорты и майку на тонких бретельках телесного цвета. Образ девушка дополнила тонким поясом со змеиным принтом. Брежнева на сцене неожиданно стала зажигательно танцевать, демонстрируя одной из участниц проекта «Танцы» Юлии Гаффаровой свои навыки в хореографии.

Певице удалось впечатлить танцовщицу. Она получила несколько комплиментов. Вера любит в обычно жизни облачаться в простые, но элегантные наряды. Звезда обладает стройной фигурой, которую подчеркивает то облегающими боди, то шортами и майками. А вот на сцене артистка чаще всего предстает в романтических образах.

К слову, Брежнева недавно снялась для известного глянцевого журнала. Она примерила и черное боди с широким кожаным поясом, которое дополнила полусапожками на шпильке. А также черное платье с пикантными разрезами по бокам, открывающие бедра девушки. Певица таким образом напомнила, по какой причине ее не раз называли иконой стиля, а также эталоном женственности.

А вам какой образ певицы нравится больше?