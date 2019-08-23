Звездный стиль

На стиле: Жасмин выбрала необычные плетеные босоножки с разными каблуками

Трехлетний сын Мирон выбор мамы не одобрил.

На стиле: Жасмин выбрала необычные плетеные босоножки с разными каблуками
Жасмин/instagram.com/jasmin/

Певица Жасмин часто использует свой мини-блог в Instagram для демонстрации разных имиджей. Последние дни августа артистка не проводит даром и выгуливает летние наряды.

На очередных снимках она появилась в светлом летящем платье с завышенной линией талии, юбкой-воланами, пуговицами на груди и соломенной шляпке.  Жасмин подчеркнула, что наряд на ней от российского дизайнера.

А главной изюминкой образа стали необычные плетеные босоножки с множеством ремешков и разными каблуками. Один из них вполне обычный, а другой больше похож на золотистое замысловатое елочное украшение.

По признанию певицы, модный эксперимент не оценил ее сын, трехлетний Мирон. Он даже расплакался из-за того, что мама надела разные босоножки: малыш беспокоился, ведь ей будет неудобно, и она упадет.

В подписи к снимкам Жасмин вспомнила, как однажды в ступор своими слезами ее ввела дочь, 7-летняя Маргарита. Когда девочке было 4 года, она очень расстроилась, что по году рождения является Драконом, а не Котиком или, на худой конец, Лошадью.

Ранее в своей публикации в социальной сети Жасмин рассказала подписчикам, что призвание быть матерью для нее важнее роли артистки. По словам певицы, материнство наполняет смыслом каждый ее день.

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босоножкимода и стильмодная обувьпевица Жасмин

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На стиле: Жасмин выбрала необычные плетеные босоножки с разными каблуками
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