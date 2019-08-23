Звездный стиль

Михайловская вслед за Лопыревой поддержала летний тренд на леопардовый принт

Актриса из сериала «Молодежка» отдала предпочтение анималистическому рисунку.

Михайловская вслед за Лопыревой поддержала летний тренд на леопардовый принт
Анна Михайловская (Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya)

Анна Михайловская опубликовала на личной страничке в Instagram свежее селфи. В кадре актриса из сериала «Молодежка» позировала в леопардовых штанах, белом вязанном топе и кроссовках. Свой образ девушка дополнила очками, маленькой сумочкой и кожаным ремешком. Как и модель Виктория Лопырева, она отдала предпочтение актуальному в этому сезоне анималистическому принту.

Анна Михайловская сама подбирает себе наряды без помощи стилистов (Фото: Instagram.com/anna_mihailovskaya)

К слову, ранее купальник с леопардовым принтом примеряла возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова. Модель устроила импровизированную фотосессию на турецком пляже, выбрав трендовую расцветку.

Сама Михайловская призналась, что она часто сталкивается с одним и тем же вопросом, который ей задают верные почитатели. По словам Анны, многих интересует, советуется ли она с модными экспертами и стилистами при выборе одежды. Актриса не скрывает: каждый свой образ она продумывает до мелочей, однако доверяет при этом только своему вкусу.

«Проснулась, думаю, дай надену леопардовые джинсы и белые кроссы и меня не остановить!» — отметила Михайловская.

Актриса обратилась к поклонницам, посоветовав им экспериментировать со стилем и внешностью, не боясь перемен. Еще Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники подметил, что Анна обладает стройной фигурой и поэтому может позволить себе платья любых фасонов. Историк моды заметил, что Михайловская отдает предпочтение определенным тонам. Знаменитость любит пастельную палитру: розовую пудру, бледно-желтую и небесно-голубую гамму. При этом внешность актрисы Васильев назвал «кукольной».

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Анна МихайловскаяЗвездный стильлеопардовый принтмода и стиль

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Михайловская вслед за Лопыревой поддержала летний тренд на леопардовый принт
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