Михайловская вслед за Лопыревой поддержала летний тренд на леопардовый принт

Анна Михайловская опубликовала на личной страничке в Instagram свежее селфи. В кадре актриса из сериала «Молодежка» позировала в леопардовых штанах, белом вязанном топе и кроссовках. Свой образ девушка дополнила очками, маленькой сумочкой и кожаным ремешком. Как и модель Виктория Лопырева, она отдала предпочтение актуальному в этому сезоне анималистическому принту.

К слову, ранее купальник с леопардовым принтом примеряла возлюбленная бизнесмена Игоря Булатова. Модель устроила импровизированную фотосессию на турецком пляже, выбрав трендовую расцветку.

Сама Михайловская призналась, что она часто сталкивается с одним и тем же вопросом, который ей задают верные почитатели. По словам Анны, многих интересует, советуется ли она с модными экспертами и стилистами при выборе одежды. Актриса не скрывает: каждый свой образ она продумывает до мелочей, однако доверяет при этом только своему вкусу.

«Проснулась, думаю, дай надену леопардовые джинсы и белые кроссы и меня не остановить!» — отметила Михайловская.

Актриса обратилась к поклонницам, посоветовав им экспериментировать со стилем и внешностью, не боясь перемен. Еще Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники подметил, что Анна обладает стройной фигурой и поэтому может позволить себе платья любых фасонов. Историк моды заметил, что Михайловская отдает предпочтение определенным тонам. Знаменитость любит пастельную палитру: розовую пудру, бледно-желтую и небесно-голубую гамму. При этом внешность актрисы Васильев назвал «кукольной».

А вам понравился трендовый образ Анны Михайловской?