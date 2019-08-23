Тайны прошлого: у принцессы Дианы было еще одно «секретное» свадебное платье

Свадебное платье принцессы Дианы на сегодняшний день является одним из самых известных в мире.

Когда невеста принца Чарльза появилась в нем на публике, то все ахнули — экстравагантный наряд с пышными рукавами и длинным шлейфом из шелковой тафты, расшитый 10 тысячами блесток и жемчужин, поражал воображение.

Диана действительно выглядела в нем как принцесса из сказки.

Однако могло случиться и так, что 29 июля 1981 года — в день бракосочетания — на ней могло быть совсем другое платье.

Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль шили наряд для принцессы на протяжении года. Все детали хранились под замком, так как модельеры боялись, что фасон платья могут «слить» в прессу.

Поэтому они сразу же уничтожали рисунки после их демонстрации будущей невесте — они хотели, чтобы ее наряд стал настоящим сюрпризом.

Однако на случай, если бы о платье узнали раньше, у них был запасной вариант. Наряд был сделан из такого же материала, что и первое платье, у него были такие же рукава и рюши вокруг шеи.

Но оно не было расшито кружевом «антик» — все это делалось бы в последний момент. На самом деле, запасное платье так никогда и не было закончено и Диана даже его не видела, пишет The Sun.