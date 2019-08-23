Звездный стиль

Тайны прошлого: у принцессы Дианы было еще одно «секретное» свадебное платье

Леди Ди ни разу не примерила второй наряд новобрачной.

Тайны прошлого: у принцессы Дианы было еще одно «секретное» свадебное платье
Дизайнеры шли запасное платье на свадьбу Дианы. Фото: Global Look Press

Свадебное платье принцессы Дианы на сегодняшний день является одним из самых известных в мире.

Когда невеста принца Чарльза появилась в нем на публике, то все ахнули — экстравагантный наряд с пышными рукавами и длинным шлейфом из шелковой тафты, расшитый 10 тысячами блесток и жемчужин, поражал воображение.

Диана действительно выглядела в нем как принцесса из сказки.

Свадьба принцессы Дианы. Фото.
Свадебное платье Дианы. Фото: Global Look Press

Однако могло случиться и так, что 29 июля 1981 года — в день бракосочетания — на ней могло быть совсем другое платье.

Дизайнеры Дэвид и Элизабет Эммануэль шили наряд для принцессы на протяжении года. Все детали хранились под замком, так как модельеры боялись, что фасон платья могут «слить» в прессу.

Поэтому они сразу же уничтожали рисунки после их демонстрации будущей невесте — они хотели, чтобы ее наряд стал настоящим сюрпризом.

Свадьба принцессы Дианы. Фото.
Эскизы свадебного платья Дианы. Фото: Global Look Press

Однако на случай, если бы о платье узнали раньше, у них был запасной вариант. Наряд был сделан из такого же материала, что и первое платье, у него были такие же рукава и рюши вокруг шеи.

Но оно не было расшито кружевом «антик» — все это делалось бы в последний момент. На самом деле, запасное платье так никогда и не было закончено  и Диана даже его не видела, пишет The Sun.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьякоролевские свадьбыПринцесса Дианасвадебное платьесвадебные традиции

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Тайны прошлого: у принцессы Дианы было еще одно «секретное» свадебное платье
Интересно?
Поделись с друзьями: