Марина Юдашкина показала семейное загородное поместье

Известный кутюрье с родственниками вернулся из Израиля в Подмосковье.

Летние каникулы большое семейство 55-летнего Валентина Юдашкина традиционно провело в Израиле. На Святой земле кутюрье побывал с женой, 61-летней Мариной, 29-летней дочерью Галиной и двумя внуками, 3-летним Анатолием и годовалым Аркадием.

Марина Юдашкина щедро делилась фото во время отдыха в соцсети, а теперь сообщила, что каникулы завершились и семья прибыла домой.

На своей странице в Instagram жена модельера разместила фото, на котором она в домашнем платье в черно-белую клетку и короткими рукавами-фонариками сидит в парке, прилегающем к загородному поместью Юдашкиных в Переделкине. На Марине надеты белые открытые босоножки на каблуке с ассиметричным бантом и белые часы.

больше по теме 61-летняя Юдашкина подобрала к белым шортам лимонную футболку Супруга именитого модельера проводит время с семьей в Израиле.

Она сидит на ручке плетеного белого кресла, позади видны деревья, растения, столики, шезлонги, вазы на постаментах, садовые скульптуры.

Красивый особняк Юдашкиных, оцененный более, чем в 200 миллионов рублей, окружен великолепным садом. Он обустроен в стиле французских парков с аллеями, цветниками, партерами и дикими деревьями.

Кстати, Марина специально занялась изучением ландшафтного дизайна, чтобы сделать из собственного сада шедевр.