В тренде: Юлия Высоцкая выбрала для похода на пляж шорты в горошек

Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, где она запечатлена во время похода на пляж.

Для прогулки популярная телеведущая выбрала следующий наряд: актуальные шорты в горох, завязанную узлом под грудью белую рубашку. Аксессуарами стали соломенная шляпа с широкой темной лентой, большая холщовая сумка и вьетнамки.

В тегах к снимку Юлия, как обычно сообщила, что проснулась и улыбнулась. Знаменитость каждый день повторяет в соцсети, что нужно стараться находиться всегда в хорошем настроении и тогда мир улыбнется в ответ.

Недавно звезда отметила свой 46-й день рождения во Франции. С утра она была в окружении букетов цветов и поблагодарила всех, кто ее поздравил.

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А спустя пару дней 82 год со дня рождения отметил уже ее знаменитый супруг Андрей Кончаловский. Пара живет в счастье и согласии уже 21 год. В январе 2019-го они обвенчалась в псковском Троицком соборе, торжественное событие прошло в узком кругу близких и друзей.