Звездный стиль

В тренде: Юлия Высоцкая выбрала для похода на пляж шорты в горошек

Телеведущая проводит свой отпуск на курорте во Франции.

В тренде: Юлия Высоцкая выбрала для похода на пляж шорты в горошек
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в Instagram фото и видео, где она запечатлена во время похода на пляж.

Для прогулки популярная телеведущая выбрала следующий наряд: актуальные шорты в горох, завязанную узлом под грудью белую рубашку. Аксессуарами стали соломенная шляпа с широкой темной лентой, большая холщовая сумка и вьетнамки.

В тегах к снимку Юлия, как обычно сообщила, что проснулась и улыбнулась. Знаменитость каждый день повторяет в соцсети, что нужно стараться находиться всегда в хорошем настроении и тогда мир улыбнется в ответ.

Недавно звезда отметила свой 46-й день рождения во Франции. С утра она была в окружении букетов цветов и поблагодарила всех, кто ее поздравил.

А спустя пару дней 82 год со дня рождения отметил уже ее знаменитый супруг Андрей Кончаловский. Пара живет в счастье и согласии уже 21 год. В январе 2019-го они обвенчалась в псковском Троицком соборе, торжественное событие прошло в узком кругу близких и друзей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Андрей КончаловскийИталияЮлия Высоцкая

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В тренде: Юлия Высоцкая выбрала для похода на пляж шорты в горошек
Интересно?
Поделись с друзьями: