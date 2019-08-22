Звездный стиль

Family look: Алла Пугачева с дочкой Лизой выбрали в августе джинсовый стиль

Провожая лето, мама и наследница выступили одной командой.

Family look: Алла Пугачева с дочкой Лизой выбрали в августе джинсовый стиль
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

Не так часто Алла Борисовна Пугачева и ее младшая дочь Лиза одеваются в одном стиле, поэтому очередное совместное фото двух звезд — маленькой и большой — вызвало интерес поклонников.

На снимке, появившемся в Сети, Примадонна и Лиза оделись в джинсу. Алла Пугачева надела прямые короткие джинсовые шорты, черную блузу и к ним подобрала джинсовый жилет в металлических заклепках.

Из аксессуаров на Алле Борисовне — крупные солнечные очки, браслет и черная обувь в спортивном стиле на толстой белой подошве. Жена телеведущего Максима Галкина явно пребывает в отличном расположении духа: она счастливо улыбается, одной рукой обнимая Лизу.

Малышка на фото выглядит не менее радостной, чем мама. Елизавета одета в платье с желтой плиссированной юбкой, на которое накинута джинсовая курточка на молнии.

На ногах у девочки — белые босоножки, а в волосах — желтая роза под цвет юбки.

Подписчики восхитились снимком и назвали маму и дочь «королевой» и «принцессой».

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Алла ПугачеваДжинсовая курткаЛиза ГалкинаМаксим Галкинмода и стиль

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Family look: Алла Пугачева с дочкой Лизой выбрали в августе джинсовый стиль
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