41-летняя Федорова пришла на фестиваль «Star Wings» в золотом платье

Его знаменитость дополнила массивными украшениями того же оттенка.

41-летняя модель и телеведущая Оксана Федорова накануне посетила в городе Геленджик молодежный международный арт-фестиваль «Star Wings». Он проходил два дня и завершился 21 августа. Небольшой фотоотчет с фестиваля Федорова опубликовала в блоге.

«Star Wings» включал в себя несколько тематических зон, среди которых площадка для просмотра кино, несколько выставок, различные шоу и конкурс красоты. Финальным аккордом стал концерт, где выступили Анастасия Стоцкая, Алексей Воробьев и другие артисты.

«Это были два дня незабываемых эмоций, интересных встреч, ярких выступлений, новых имен», — написала в блоге Оксана Федорова.

Для выхода на красную дорожку она выбрала трендовое платье в пол свободного кроя, которое дополнила массивными украшениями. Цвет наряда немного удивил поклонников. Модель появилась на мероприятии в золотом платье. Хотя обычно телеведущая отдает предпочтение светлым оттенкам.

В своем блоге Оксана Федорова часто проводит для поклонников небольшие уроки по стилю. Говоря о подборе наряда, модель не раз упоминала, что ее любимый цвет – белый. Телеведущая уверена, что он всегда освежает человека, «создает ощущение простоты и света».