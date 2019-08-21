Звездный стиль

На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками

Певица утеплилась для фотосессии у бассейна.

На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
Вера Брежнева. фото: instagram.com/ververa/

Вера Брежнева никогда не скрывала, что в юности не считала ее красивой. Ее постоянно дразнили в школе, поэтому у нее развились комплексы. Только повзрослев и пообщавшись с психологом певица смогла обрести уверенность в себе. Более того, она чувствует себя красивой благодаря мужу Константину Меладзе, который делает ей комплименты в домашней обстановке. По словам девушки, в такие моменты ей становится совершенно неважно, есть у нее морщинки или нет.

В этом году Вера также попробовала себя в качестве модели на недели моды в Париже, а недавно певиц впервые украсила обложку престижного глянцевого издания. В откровенной фотосессии она продемонстрировала свою естественную красоту. На днях артистка поделилась новым снимком. На этот раз она позировала у бассейна. Брежнева была облачена в черные бикини со стразами и укороченный свитер в тон. Образ звезда дополнила массивными ботинками и солнцезащитными очками.

Необычный наряд подчеркнул стройные и подтянутые ноги певицы. Они казались еще длиннее за счет трусиков с завышенной талией. «Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — с иронией написала Вера. Поклонники пришли восторг от необычного образа девушки. «Свят, свят, свят, это же невозможно, нуууу! Такая ты огненная», «Теплые стринги», «Главное, что ноги в тепле», «Если эту фотку отправить инопланетянам, они бы тоже кайфанули», «Как вам идет черный цвет», — прокомментировали пост подписчики.

Брежнева считает, что харизма и доброта важнее, внешности. При этом он все равно следит за собой. Например, певица отказалась от сахара. Также она занимается в спортзале, ей нравится чувствовать, как растягиваются ее мышцы, а еще артистка плавает в бассейне. По словам Веры, после 30 лет женщина должна работать над своим телом.

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На стиле: Брежнева дополнила купальник свитером и массивными ботинками
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