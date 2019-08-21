Нетребко отметилась в Сочи в полупрозрачном платье и на шпильках

Анна Нетребко этим летом много путешествует. В июне и июле певица давала концерты в Европе, а также успевала проводить время с сыном Тьяго. Уже в августе у оперной дивы появилось несколько свободных недель. Она провела их в Азербайджане вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Пара погуляла на семейном празднике, а также повеселилась на свадьбе друзей. Теперь артистка добралась до Сочи.

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Нетребко с семьей остановилась в роскошном отеле, с террасы которого открывается красивый вид на парк и море. Певица не удержалась и в первый же день сделала фото на фоне красивых пейзажей. Перед ужином она облачилась в легкое полупрозрачное платье с причудливыми рукавами и нежным рисунком. Образ она дополнила босоножками на шпильке. В руках Анна кокетливо держала веер.

«Каникулы продолжаются…», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом артистки. А ее коллега Хибла Герзмава даже сделала комплимент девушке. «Шик, Анечка! Обожаю этот отель!», — отозвалась она. Фанаты тоже не поскупились на теплые слова: «Фантастика! Какая красота!», «Анна, это просто потрясающее фото», «Анна, как вы прекрасны! Во всем, что нам дано счастье видеть и слышать», «Анна, всегда такая естественная и очаровательная».

На следующее утро Нетребко отправилась на пробежку. даже для занятий спортом она выбрала стильны наряд. Певица облачилась в зеленую майку и шорты с принтом в виде листьев. «Пора на утреннюю прогулку перед завтраком. Какая красота! Птицы поют», — похвасталась дива.

Как вам летний образ Нетребко?