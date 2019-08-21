Звездный стиль

Нетребко отметилась в Сочи в полупрозрачном платье и на шпильках

Оперная дива остановилась в роскошном отеле с красивым пейзажем.

Нетребко отметилась в Сочи в полупрозрачном платье и на шпильках
Анна Нетребко. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко этим летом много путешествует. В июне и июле певица давала концерты в Европе, а также успевала проводить время с сыном Тьяго. Уже в августе у оперной дивы появилось несколько свободных недель. Она провела их в Азербайджане вместе с мужем Юсифом Эйвазовым. Пара погуляла на семейном празднике, а также повеселилась на свадьбе друзей. Теперь артистка добралась до Сочи.

Нетребко с семьей остановилась в роскошном отеле, с террасы которого открывается красивый вид на парк и море. Певица не удержалась и в первый же день сделала фото на фоне красивых пейзажей. Перед ужином она облачилась в легкое полупрозрачное платье с причудливыми рукавами и нежным рисунком. Образ она дополнила босоножками на шпильке. В руках Анна кокетливо держала веер.

«Каникулы продолжаются…», — написала звезда.

Поклонники восхитились образом артистки. А ее коллега Хибла Герзмава даже сделала комплимент девушке. «Шик, Анечка! Обожаю этот отель!», — отозвалась она. Фанаты тоже не поскупились на теплые слова: «Фантастика! Какая красота!», «Анна, это просто потрясающее фото», «Анна, как вы прекрасны! Во всем, что нам дано счастье видеть и слышать», «Анна, всегда такая естественная и очаровательная».

На следующее утро Нетребко отправилась на пробежку. даже для занятий спортом она выбрала стильны наряд. Певица облачилась в зеленую майку и шорты с принтом в виде листьев. «Пора на утреннюю прогулку перед завтраком. Какая красота! Птицы поют», — похвасталась дива.

Нетребко на пробежке. фото
Нетребко на пробежке. фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Как вам летний образ Нетребко?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиЗвездный стиль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетребко отметилась в Сочи в полупрозрачном платье и на шпильках
Интересно?
Поделись с друзьями: