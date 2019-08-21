Звездный стиль

Бузова решилась надеть купальник с глубоким декольте

Певица усердно тренируется даже на отдыхе, чтобы оставаться в форме.

Бузова решилась надеть купальник с глубоким декольте
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова не раз доказала, что она очень трудолюбивый человек. В отличие от многих своих коллег, девушка редко устраивает себе отпуск. Обычно в начале года несколько недель она проводит с подругами, отмечая день рождения. Позже на гастролях поющая телеведущая выкраивает для себя время, чтобы позагорать или поплавать в бассейне. Этим летом она отправилась на Бали для съемок в новом шоу, а также для отдыха.

Бузова недавно призналась, что склонна к полноте. Она ограничивает себя в питании, чтобы оставаться стройной. По этой причине даже на отдыхе телеведущая регулярно занимается спортом. Для этого ей нужна лишь специальная резинка, с ее помощью она делает упражнения на ягодицы, пресс и ноги. Похоже, что после очередной тренировки Ольга решила похвастаться результатом. Она устроила фотосессию в черном закрытом купальнике с глубоким декольте. Бузова не комплексует из-за скромного размера груди и не раз подчеркивала, что ее все в себе устраивает. Иначе давно бы сделала пластику.

Звезд позировала на каблуках, чтобы визуально удлинить ноги. Также образ она дополнила солнцезащитными очками с круглой оправой, а волосы девушка собрала в высокий пучок. «Выходной, и как мне можно было ещё не сделать предложение?» — посетовала Бузова. Поклонники оценили фигуру телеведущей, а также обсудили ее желание выйти замуж.

«Ты бы и не заметила, что тебе сделали предложение. Продолжала бы работать», «Олечка, у тебя очень завышенные требования, я думаю, мужчины тебя боятся», «Какая потрясающая фигура», «Хорошего отдыха! Ты аж похорошела! Счастья тебе!» — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым ведущая «Дома-2» пытается найти новую любовь, но пока все ее попытки оказались безуспешными. Однако сдаваться девушка не намерена.

А вам нравится фигура Бузовой?

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Бузова решилась надеть купальник с глубоким декольте
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