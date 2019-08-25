Красиво и практично: Шейк, Бузова и другие звезды выбрали трендовую прическу

В этом сезоне, чтобы выглядеть стильно, нужно всего лишь собрать волосы в высокий пучок и придать укладке эффект небрежности.

Девушки особое внимание уделяют коже, ногтям и волосам. В современном мире созданы все косметические условия, чтобы можно было иметь длинные и ухоженные локоны. Однако представительницы прекрасного пола, как и во все времена, любят экспериментировать. Если красить волосы или стричь их может решиться не каждая, то изменить прическу умелыми движениями рук способна любая женщина.

Teleprogramma.pro выяснила, что в этом сезоне в тренде оказались высокие пучки.

Стилист по волосам Александр Крашенинников объяснил, почему именно этот вариант укладки волос стал популярен. «Такие прически модны были всегда, в той или иной степени. Если раньше их делали аккуратными, то теперь чем небрежнее, тем лучше. Мода на сегодняшние прически декларирует нам необычайную простоту. Если вы обратите внимание, то сейчас уход за волосами тяготеет к некой итоговой небрежности. Нет сейчас идеального глянца, ухоженности, что мы наблюдали еще совсем недавно, чтобы волосинка к волосинке», — пояснил эксперт.

Рассмотрим на примере звезд, в каких случаях они предпочитают делать пучки.

Для вечернего выхода и не только

Виктория Боня ведет свой бьюти-блог, поэтому следит за всеми тенденциями в мире моды. Она любит экспериментировать с образами. Светская львица то наращивает волосы, то стрижет их. И да, она собирает волосы в небрежный пучок дома, чтобы было удобно в быту, а также когда отправляется на прогулку.

Для модной фотосессии в вечернем платье во Франции Виктория тоже отдала предпочтение пучку, но более элегантному, сделанному аккуратно чуть ниже макушки головы.

Для съемок или вечеринки тоже подойдет

Ольга Бузова старается быть на одной волне с молодежью. Она не боится менять прически и даже утверждает, что «создает тренды». Неудивительно, что для нового клипа на трек «Лайкер» певица сделала именно высокий небрежный пучок. Похоже, что ей так понравилась эта прическа, что она стала постоянно ее делать во время отдыха на Бали.

А вот Анна Хилькевич в августе устроила вечеринку по случаю дня рождения супруга Артура Волкова. По такому случаю актриса решила сделать яркий макияж, чтобы выглядеть необычно и неузнаваемо. Результат превзошел ее ожидания.

Ани Лорак использует высокий пучок в повседневной жизни и для фотосессий. Так, однажды она дополнила такой прической элегантное силуэтное платье.

Для тренировок в спортзале и не только

Известная модель Ирина Шейк тоже всегда в дружбе с последними тенденциями в мире моды. Она, к слову, одна из первых стала делать пучок в этом сезоне. Эта прическа оказалась самой удобной для занятий спортом. В тренажерном зале модель собирает волосы. Так они не мешают ей делать различные упражнения. Ко всему прочему, это еще и стильно смотрится.

Взяла пример с Ирины и Светлана Лобода. Этим летом она много путешествует. Чтобы оставаться в форме, певица каждый день тренируется. При этом ей не нужно специальное место. Приседать или качать пресс она может как в номере отеля, так и на природе. Так, в Турции она занялась растяжкой на улице. При этом ее волосы были собраны в элегантный пучок.

Стоит отметить, что такую прическу Лобода делает и для выступлений. Для появления на сцене она предпочитает укладывать волосы более аккуратно, тогда пучок выглядит так, будто над ним трудились руки профессионала.

А вот Виктория Дайнеко, которая обладает длинными и густыми волосами, предпочитает их собирать в модный ныне вариант на отдыхе. Дома или в отеле она делает высокий пучок, чтобы волосы не мешали. А когда девушка их распускает, то локоны имеют слегка волнистую форму.

Идеально для пляжного отдыха

Как оказалось, чаще всего девушки собирают волосы в трендовом стиле на пляже. И это логично, дабы шевелюра не выгорала на солнце. Если сделать высокий пучок, то есть вероятность, что копна собственного роскошества останется сухой при заплыве в море или океан. Именно такую прическу делала Вера Брежнева, когда отдыхала на Мальдивах с Леной Перминовой. Свою прическу она украшала повязкой, что делало образ романтичным.

А телеведущая Регина Тодоренко даже не использовала специальный валик для придания объема. У девушки густые волосы, поэтому она просто скручивала их в жгут и фиксировала резинкой. С такой прической она и позировала на побережье.

Светская львица Яна Рудковская доказала, что высокий пучок может стать прекрасным дополнением к брендовому наряду. На отдыхе с семьей она то и дело облачалась в красочные купальники своей подруги-дизайнера Натальи Ким, а также бренда Dior. Собирая волосы, блондинка открывала лицо. Так она могла демонстрировать стильные очки. Даже душ Яна принимала, сделав пучок из волос.

Многодетная мама Мария Кожевникова делает все, чтобы ей было комфортно. Заботиться о трех сыновьях — это почти вторая работа, поэтому артистка предпочитает выглядеть элегантно, но практично. Неудивительно, что на пляже она тоже собрала локоны в высокий пучок.

Как сделать красивый пучок: совет эксперта

«Высокий пучок уместен везде и всегда. Для него нет ограничений. Если вы хотите пойти на пляж, сделайте его на двух резинках, а если в театр, музей, выставку или в клуб, то сделайте его при помощи невидимок или шпилек», — поделился Александр Крашенинников, стилист по волосам.

«С формой лица абсолютно грушевидной не нужно носить высокий пучок, потому что непропорциональность формы будет видна ещё больше. Однако если девушка относится иронично и к себе и к миру, она может носить что угодно, где угодно и как угодно», — предупредил и напутствовал эксперт. Также, по его словам, не нужно носить подобную прическу тем, у кого лицо вытянутое или тяжелый подбородок. В этом случае снова нарушится пропорция, лицо еще больше вытянется, а подбородок станет еще тяжелее.

При этом Александр подчеркнул, что если вам нравится та или иная прическа, то носите ее так, как вы хотите. «Главное, чтобы вы нравились себе в зеркале», — подметил он.

«Все, что касается заколок, макияжа, маникюра и других подобных вещей, их нужно рассматривать в контексте целого образа и не вырывать из контекста, как нелепые цитаты из художественной литературы. Что касается высоких пучков, которые девушки создают себе совершенно самостоятельно, причем некоторые создают их очень умело. Ну, во-первых — это удобно. Во-вторых, небрежно схваченный высокий пучок все-таки говорит о характере человека. Скорее всего, девушка с таким вариантом прически выглядит эксцентрично, привлекает к себе внимание, иногда даже смотрится чудаковатой или, скажем так, иронично. Это то, что определяет черты характера носителя такой укладки волос», — пояснил стилист.

А какие прически любите делать вы?