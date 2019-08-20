Звездный стиль

Выход в свет: беременная Кира Найтли в платье и джинсовке побывала на рынке

Папарацци подловили актрису, когда она прогуливалась по улицам Лондона.

Выход в свет: беременная Кира Найтли в платье и джинсовке побывала на рынке
Кира Найтли. фото: globallookpress.com

Кира Найтли в мае объявила, что ждет второго ребенка. Тогда она вышла в свет в шелковом платье и продемонстрировала округлившийся живот. Вскоре вслед за актрисой перестали скрывать свое интересное положение еще несколько знаменитостей: Блейк Лавли, Миранда Керр и возлюбленная Тимати Анастасия Решетова. Звезда «Пиратов Карибского моря» уже воспитывает четырехлетнюю дочку Иди с мужем Джеймсом Райтоном.

Пока пол второго ребенка Кира держит в тайне. Этим летом она практически не появлялась на публике. Однако 17 августа актрису подловили папарацци на улицах Лондона, где она живет. Звезда кино в платье с завышенной талией и джинсовке прогуливалась, разговаривая по телефону. Найтли была без макияжа и укладки. Потом она направилась на рынок, где выбрала свежие овощи и фрукты к столу.

Поклонники поразились тому, что даже во время беременности девушка не сильно поправляется. «Какая она худая», «Низ тяжелый, а руки худенькие», «В такие моменты понимаешь, что даже звезды обычные люди», «Красотка», — стали обсуждать снимок пользователи.

Напомним, что не так давно актриса жаловалась, что из-за постоянной занятости на съемочной площадке у нее не остается времени для любимых занятий. Тогда ей оставалось лишь мечтать о беззаботных прогулках и чтении книг в парке. Однако теперь у нее появилось время на семью и на себя. А муж девушки, которого раньше многие считали любителем вечеринок и крепкого алкоголя, стал настоящим семьянином.

Как вам образ беременной Киры Найтли?

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Тэги:

беременность и родыЗвездный стильКира Найтли

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Выход в свет: беременная Кира Найтли в платье и джинсовке побывала на рынке
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