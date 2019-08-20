Звездный стиль

Сама нежность: Дайнеко выбрала для прогулки платье-комбинацию

Певица посетила Арт-музей в Майами.

Сама нежность: Дайнеко выбрала для прогулки платье-комбинацию
Виктория Дайнеко. фото: globallookpress.com

Виктория Дайнеко этим летом отдыхает в Майами. Компанию девушке составляет ее дочка Лидия. Певица много купается и загорает, а также не забывает гулять и посещать интересные места. В обычной жизни девушка практически не наносит макияж на лицо. Она без стеснения демонстрирует на камеру свою природную красоту. Снимки в купальнике артистка тоже не ретуширует, так как не боится критики.


С собой в отпуск Виктория взяла чемодан нарядов. Она еще со времен «Фабрики звезд» придерживается образа романтичной девушки. Похоже, что и сейчас певица продолжает это делать. Для прогулки по арт-музею в Майами она выбрала платье-комбинацию розового цвета. В ней артистка прошлась среди инсталляций. Вместо каблуков Дайнеко предпочла надеть шлепки на платформе. Волосы она оставила распущенными и, как обычно, не стала наносить макияж.

«В стране чудес», — написала звезда.

К слову, именно такие платья находятся на пике популярности в этом сезоне. В них отметились: Стеша Маликова, Надежда Грановская и другие известные персоны. Поклонникам образ Виктории пришелся по вкусу. «Очень красивый кадр, делайте таких побольше», «Девочка солнце», «Как всегда, милашка», «Классное платье», — прокомментировали пост подписчики.

Похоже, что Дайнеко нравится бельевой стиль. На следующий день она облачилась в джинсы и атласную майку на тонких бретельках с кружевом, которая напоминала ночную сорочку. Образ она дополнила серым пиджаком и розовыми кедами. Певица выглядела очень стильно и при это не выделялась среди местных жителей.

А какой наряд вам понравился больше?

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Виктория ДайнекоЗвездный стильмодные тренды

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Сама нежность: Дайнеко выбрала для прогулки платье-комбинацию
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