Звездный стиль

«Пилот космического корабля»: Шпица прокомментировала свой строгий образ

Одежду, подобранную стилистом, актриса дополнила солнечными очками.

«Пилот космического корабля»: Шпица прокомментировала свой строгий образ
Екатерина Шпица любит необычные очки. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На фестивале короткометражных картин «Короче» в Калининграде актриса Екатерина Шпица предстала в двух совершенно разных образах. Если на торжественном открытии мероприятия она надела атласное небесно-голубое платье, то на закрытие, наоборот, пришла в строгом наряде. Как она сама пояснила поклонникам в Instagram, в первом случае хотелось быть очень торжественной и при этом воздушной, а во втором — строгой и серьезной, что тоже является частью ее натуры.

В итоге, на красную ковровую дорожку она вышла вся в белом, в длинных пиджаке и юбке. Задумку дополнили необычные солнечные очки, которые не были предусмотрены стилистом артистки.

«Спонтанно навеяло, сложился в голове образ и захотелось деталь. И вуаля — пилот космического корабля», — прокомментировала Екатерина эксперимент с очками.

Поклонники положительно оценили ее строгий образ и написали в комментариях множество комплиментов. Напомним, 33-летняя артистка отказалась от диет и голодовок в пользу размеренного питания.

А вам нравится новый образ Екатерины?

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Екатерина Шпицазведный стилькинофестивалькрасная ковровая дорожкаочки

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«Пилот космического корабля»: Шпица прокомментировала свой строгий образ
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