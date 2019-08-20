«Пилот космического корабля»: Шпица прокомментировала свой строгий образ

На фестивале короткометражных картин «Короче» в Калининграде актриса Екатерина Шпица предстала в двух совершенно разных образах. Если на торжественном открытии мероприятия она надела атласное небесно-голубое платье, то на закрытие, наоборот, пришла в строгом наряде. Как она сама пояснила поклонникам в Instagram, в первом случае хотелось быть очень торжественной и при этом воздушной, а во втором — строгой и серьезной, что тоже является частью ее натуры.

В итоге, на красную ковровую дорожку она вышла вся в белом, в длинных пиджаке и юбке. Задумку дополнили необычные солнечные очки, которые не были предусмотрены стилистом артистки.

«Спонтанно навеяло, сложился в голове образ и захотелось деталь. И вуаля — пилот космического корабля», — прокомментировала Екатерина эксперимент с очками.

Поклонники положительно оценили ее строгий образ и написали в комментариях множество комплиментов. Напомним, 33-летняя артистка отказалась от диет и голодовок в пользу размеренного питания.

А вам нравится новый образ Екатерины?