Звездный стиль

Юлия Высоцкая показала актуальный пляжный образ

Телеведущая на отдыхе во Франции пребывает в прекрасном настроении.

Юлия Высоцкая показала актуальный пляжный образ
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Известная телеведущая Юлия Высоцкая опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, где она позирует в черном закрытом купальнике. В руках супруга Андрея Кончаловского держит модную пляжную сумку, а на голове у нее соломенная шляпа с красной лентой. Черный слитный купальник не сдает позиций и всегда актуален летом. Требуется лишь стройная фигура — у Высоцкой она в наличии.

Настроение у знаменитости, судя по снимку, крайне веселое, она улыбается. Это хорошо чувствуется и по игривой подписи к снимку.

«А ты куда собралась? Ничего не забыла? Неа! Все и всё со мной!», — написала Высоцкая в Instagram.

46-летняя жена Андрея Кончаловского долго ждала отпуска, поэтому теперь наслаждается отдыхом во Франции, где у пары есть недвижимость.

Поклонники телеведущей отметили ее стройную, красивую фигуру и ровный загар.

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Андрей КончаловскийФранцияЮлия Высоцкая

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Юлия Высоцкая показала актуальный пляжный образ
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