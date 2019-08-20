Лизу Галкину одели в модный джинсовый сарафан

Дети Пугачевой и дочь Орбакайте провели вместе время.

7-летняя Клавдия Земтина, любимая дочь Кристины Орбакайте, нередко проводит время со своими дядей и тетей — Гарри и Лизой Галкиными.

Именно в такой степени родства состоят дети, ведь младшие наследники Примадонны являются родными братом и сестрой для Кристины. На фото, появившемся в Сети, вся троица веселится и отлично проводит время.

На очаровательной Лизе модный джинсовый сарафан на лямках с кармашками, отделанный металлическими пуговицами. Золотые локоны девочки оттеняет черная майка, вышитая серебристыми пайетками.

Гарри одет по-мальчишески просто: он в широких удобных джинсах и майке «веселой» расцветки с принтом в виде супергероев.

Клавдию нарядили в черное платье с белыми колготками. У обоих девочек в волосах сверкают блестящие заколки.