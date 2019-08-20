Звездный стиль

Нетребко прогулялась по Москве с «гигантской» холщовой сумкой

Звезда мировой оперы с мужем и сыном гостит в российской столице.

Нетребко прогулялась по Москве с «гигантской» холщовой сумкой
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Предпочитающая яркий, эпатажный стиль в одежде Анна Нетребко удивила видавшую виды московскую публику необычным образом.

«Необычность» прежде всего состояла в том, что в центре внимания оказалась не одежда звезды, а один из аксессуаров — сумка. В аккаунте певицы в Instagram появилось фото, на котором Анна гуляет по Красной площади вместе с сыном Тьяго. Прохожие на снимке не сводят глаз с сумки Анны. Объемный аксессуар размерами с мешок привлекает внимание.

Бежевую сумку из натуральной ткани звезда купила ее накануне в ЦУМе. Чудо-аксессуар дополняет ярко-зеленый комбинезон с объемными рукавами. К нему Анна подобрала черную шляпку и темные солнечные очки с прямоугольной оправой.

Вместе с Нетребко на фото появился и сын Анны Тьяго. Мальчик одет в пестрый костюм с принтами в виде супергероев, белых кроссовках и темных очках.

На другом снимке из московской серии Анна появилась уже вместе с мужем Юсифом Эйвазовым в образе настоящей дивы. К блузе в широкую полоску с пышными рукавами Анна подобрала широкополую белую шляпу.

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Анна НетребкоМоскваЮсиф Эйвазов

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Нетребко прогулялась по Москве с «гигантской» холщовой сумкой
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