Звездный стиль

Киркоров прибыл в Крым в образе «обычного» курортника

В Алуште Филипп зажигал и танцевал на полную катушку.

Киркоров прибыл в Крым в образе «обычного» курортника
Филипп Киркоров/instagram.com/fkirkorov/

Поп-звезда последнее время находится постоянно в дороге — Ставрополь, Геленджик, Пятигорск, Элиста, Волгодонск, Анапа, Евпатория, Ялта, Сочи, Баку, Монте-Карло. Гастрольный тур не прекращается.

Только что он выступал в Москве на праздновании дня рождения Парка Горького и, похоже, решил не задерживаться в не по-летнему холодной и дождливой столице, отправился поближе к солнышку, в Крым.

На юге полуострова, в Керчи и Алуште, Филипп дал концерты, порадовав местных жителей и отдыхающих новой шоу-программой #Цветнастроения. Накануне он пообещал, что на концерте будет зажигать и танцевать на полную катушку, и слово свое сдержал.

На странице Филиппа в социальной сети появилось его фото на фоне стелы с названием «Алушта» и гербом морского города.

Редкий случай: на снимке Киркоров выглядит вполне буднично, в рядовом образе его вполне можно принять за типичного курортника. На Филиппе — черные бриджи, черная же футболка и черно-белые шлепанцы.

Но вещи, конечно, брендовые. Музыкант выбрал look от Филиппа Плейна — известного немецкого дизайнера и создателя собственной марки.

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ПевецФилипп КиркоровЦвет настроения

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Киркоров прибыл в Крым в образе «обычного» курортника
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