Лесные радости: Ольга Кабо вслед за Литвиновой надела резиновые сапоги для прогулки

Актриса не только погуляла с собаками, но и насобирала грибов.

Ольга Кабо старается одеваться элегантно и со вкусом. Актриса также привыкла вести активный образ жизни, поэтому не сидит на одном месте. Она устраивает ужины для друзей в своем доме, любит гулять по лесу, а этим летом ей довелось побывать в Таиланде. Женщина также старается как можно больше времени уделять своему семилетнему сыну Виктору. Недавно она сводила его в «Москвариум» на ВДНХ.

Как оказалось, Кабо любит ходить по грибы. Недавно отправившись гулять с собаками, она не удержалась и насобирала корзинку различных грибов. Так как в Москве этим летом преимущественно идут дожди, лисичек, опят и других грибов выросло очень много. Примечательно, что даже для обычной прогулки актриса выбрала стильный образ. Она облачилась в спортивный костюм цвета фуксия и резиновые сапоги фиолетового оттенка. «Удачно погуляла с собаками! Всем плодотворной недели», — написала Ольга, демонстрируя свою добычу.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. «Хоть на отдыхе, хоть на работе, всегда стильная — Ольга Кабо!», «Как аппетитно!!! Даже собачка хочет», «Как классно», «Сочетала приятное с полезным! Ты просто красавица, Олечка!», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что Кабо стала далеко не первой, кто этим летом насобирал грибов. Это также делали внуки Валентина Юдашкина и Екатерина Стриженова.

А вот Рената Литвинова не так давно тоже примерила резиновые сапоги, но для обычно прогулки. Она усердно работает над новым проектом, поэтому проводит много времени в размышлениях. Похоже, что именно эта обувь постепенно становится модной в этом году.

А вам нравится повседневный образ Кабо?