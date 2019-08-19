Анна Нетребко выбрала для прогулки необычный брючный костюм

В Москву оперная дива прибыла проездом на пути из Баку в Вену.

Одну из самых ярких звезд мировой оперной сцены всегда отличала любовь к необычным, эффектным нарядам. Оказавшись в Москве на пути из Азербайджана, где Анна гостила на родине мужа Юсифа Эйвазова, Нетребко прогулялась в российской столице в компании супруга по ВДНХ.

На странице актрисы в Instagram появились фото оперной дивы на фоне знаменитого фонтана в белом брючном костюме от Chanel. Комплект состоит из широких белых длинных брюк и необычного ассиметричного свободного кардигана с черной окантовкой по всему краю.

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К костюму Анна подобрала черную шелковую блузу с широким воротником в складку, украшение с крупным кулоном, белую сумку с ремнем через плечо и оригинальные бежевые туфли на плоской подошве, украшенные камнями.

Напомним, в Баку, откуда прилетели в столицу России супруги, Анна и Юсиф посетили юбилей мамы оперного тенора. Вместе с сыном Тьяго супруги побывали и в разных регионах Азербайджана, в том числе в Шамахы и Шеки, где семья посетила Каравансарай и знаменитый Дворец Шекинских ханов.

Звезды успели погулять на азербайджанской свадьбе и попробовать лучшие блюда национальной кухни. О самых незабываемых моментах поездки Анна рассказывала на своих страницах в социальных сетях.