Звездный стиль

Любовь к черному и голым плечам: раскрыт секрет стиля Орбакайте

Певица из года в год выбирает похожие наряды.

Любовь к черному и голым плечам: раскрыт секрет стиля Орбакайте
Кристина Орбакайте/instagram.com/orbakaite_k/

Кристина Орбакайте не один год попадает в топы самых стильно одевающихся звезд, давая комментарии в глянцевых журналах на тему красоты. Модные критики оценивают ее наряды, а поклонницы пытаются следовать стилю звезды. В Сети появилась подборка образов Кристины, которая подтверждает, что у нее есть приоритеты, которым она следует.

На фото представлены образы трех последних лет: на одном снимке Кристина демонстрирует облегающее черное платье-футляр ниже колен с ассиметричной линией плеча и одним рукавом. Другое вечернее платье обнаруживает тот же подход: черный цвет, ассиметричная линия плеча и один рукав. В обоих случаях певица высоко убрала волосы и выбрала длинные серьги и крупные кольца в качестве аксессуаров. Один из длинных нарядов скрывает обувь, а другой дополнен ярко-розовыми с бантами, очень оригинальными туфлями.

Третий, вечерний наряд, так же как и два первых, обнаруживает любовь к черному и открытым плечам.

Глядя на образы Орбакайте разных лет, нельзя не вспомнить, что модную битву часто выигрывают звезды, которые находят свой стиль и следуют ему, а не изменчивой моде.

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Кристина ОрбакайтемодаПевица

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Любовь к черному и голым плечам: раскрыт секрет стиля Орбакайте
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