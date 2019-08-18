Звездный стиль

Софи Тернер появилась на дне рождения мужа в платье с глубоким декольте

Тот же наряд выбрала для премии «Оскар» певица Тейлор Свифт несколько лет назад.

Софи Тернер появилась на дне рождения мужа в платье с глубоким декольте
Софи Тернер Подпись: globallookpress.com

Музыкант Джо Джонас в честь своего 30-летия сумел найти перерыв между бесконечными выступлениями и устроил тематическую вечеринку. Он решил организовать праздник в стиле бондианы. На торжестве сам именинник появился в белом смокинге.

Настоящей королевой «бала» была его жена, 23-летняя актриса Софи Тернер, сыгравшая в культовом сериале «Игра престолов» Сансу Старк. Для выхода в свет она выбрала эффектный наряд: черное платье с глубоким декольте и откровенным разрезом, которое дополнила золотистыми босоножками.

Увидев снимок с вечеринки в блоге актрисы, многие пользователи Сети тут же вспомнили, что точном в таком же наряде в 2016 году появилась на красной ковровой дорожке премии «Оскар» американская певица Тейлор Свифт.

Нужно сказать, что в момент написания одного из альбомов исполнительница вдохновлялась сериалом «Игра престолов». На сравнения с певицей в Сети Софи Тернер реагировать не стала.

Тейлор Свифт на премии "Оскар". Фото
Тейлор Свифт Фото: globallookpress.com

Напомним, 23-летняя актриса вышла замуж за музыканта в конце июня нынешнего года во Франции. Причем, это была вторая свадьба. Официальная церемония состоялась ранее в Лас-Вегасе. Но скромного праздника Софи оказалось недостаточно, и влюбленные устроили большое торжество.

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«Игра престолов»Джо Джонасмода и стильСофи ТернерТейлор Свифтюбилей

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Софи Тернер появилась на дне рождения мужа в платье с глубоким декольте
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