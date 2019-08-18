«Женщина-цветок»: Канделаки в сарафане слилась с итальянской природой

Модница Тина Канделаки наконец получила возможность «выгулять» свой отпускной гардероб и вовсю пользуется этой привилегией, оказавшись в Италии на острове Капри, в городе Анакапри, расположенном в регионе Кампанья.

43-летняя Канделаки выставила на своей странице в Instagram фото, на котором она предстала в ярком цветастом сарафане в образе «женщины-цветка», буквально став единым целым с пышным, прекрасным итальянским пейзажем.

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Сарафан на широких лямках с корсетом и принтом в виде экзотических растений Канделаки дополнила ремнем, темными солнечными очками, ярко-зеленой сумочкой, часами и босоножками на плоской подошве. Тина стоит на смотровой площадке, сзади виднеются горы и море.

Кроме имиджа в сарафане Тина представила образ в белой рубашке и асимметричной юбке-миди, голубом топе и юбке в разноцветную продольную полоску, а также в скромном белом в крапинку платье в пол с рукавами-фонариками.

Тина призвала подписчиков оценить все четыре образа и выбрать лучший. Однако мнения поклонников заметно разделились и наряд-победитель так и не был определен.