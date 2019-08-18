Как принцессы: жена Стаса Михайлова одела юных дочерей в белое

У Инны Михайловой, которая ведет свою страничку в социальной сети, появился достойный повод побаловать подписчиков красивыми снимками: совместной дочери Инны и Стаса Михайлова Иванне исполнилось 10 лет. В честь первой круглой даты девочки появляются все новые снимки с ее участием.

На фото, которое Инна выложила в Instagram, предстала вся женская часть большой семьи Михайловых в составе «королевы-матери» Инны и трех принцесс: Иванны, 7-летней Маши (также совместной дочки Инны и Стаса) и 20-летней Евы, дочери Михайловой от первого брака.

Младшая, светловолосая Мария, в белоснежном ажурном вышитом платье и сверкающем обруче на голове и Иванна в таком же белом платье, к которому подобраны часы с белым ремешком и темные очки, выглядят по-детски трогательно. Ева блещет юной красотой в платье телесного цвета, вышитом на груди пайетками. Инна в рубашке с принтом в виде цветов и орнамента добавляет яркости монохромной светлой фотографии.

Снимок Инна подписала просто: «любовь». Подписчики порадовались возможности еще раз поздравить Иванну с первым юбилеем.

«Какое прекрасное фото! Спасибо за праздник! И еще раз с Днём Рождения нашу Иванку!», «Средненькая, именинница, самая лапушка», «Счастья вам, девочки», — пожелали Инне и ее девочкам поклонники.

Отметим, что у Стаса от предыдущих отношений есть еще 18-летний сын Никита и 14-летняя дочь Дарья, а у Инны — сын, 26-летний Андрей, от известного футболиста Андрея Канчельскиса.