Хмельницкая показала, как выбирает нижнее белье

Бывшая спутница режиссера Тиграна Кеосаяна, актриса Алена Мельница хорошеет с каждым днем. За последний год 48-летняя звезда экрана заметно похудела, несколько раз сменила стрижки. А любимые синие джинсы и футболки заменила женственными платьями и шелковыми юбками в пол.

А на днях Алена и вовсе удивила поклонников откровенностью. Девушка спросила в Instagram совета в выборе комбинации.

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«Невероятные цвета и кружева, а еще и бархатные есть, — познакомила звезда подписчиков с ассортиментом. — И что же мне выбрать?».

Алена ни раз говорила, что уверенность к женщине приходит с годами. Более того, именно сейчас актриса как никогда довольна собственным отражением в зеркале.

«К определенному возрасту я просто успокоилась. Наверное, повзрослела. Может, просто у меня было позднее становление. Общаясь с молодыми девочками и наблюдая, как они переживают, так и хочется сказать им: «Стоп, хватит, вы прекрасны и не позволяйте никому убедить вас в обратном », — как-то призналась звезда.