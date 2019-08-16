Звездный стиль

Хмельницкая показала, как выбирает нижнее белье

48-летняя актриса спросила у подписчиков в соцсетях совета.

Хмельницкая показала, как выбирает нижнее белье
https://www.instagram.com/alxmel/

Бывшая спутница режиссера Тиграна Кеосаяна, актриса Алена Мельница хорошеет с каждым днем. За последний год 48-летняя звезда экрана заметно похудела, несколько раз сменила стрижки. А любимые синие джинсы и футболки заменила женственными платьями и шелковыми юбками в пол.

А на днях Алена и вовсе удивила поклонников откровенностью. Девушка спросила в Instagram совета в выборе комбинации.

«Невероятные цвета и кружева, а еще и бархатные есть, — познакомила звезда подписчиков с ассортиментом. — И что же мне выбрать?».

нижнее белье
https://www.instagram.com/alxmel/

Алена ни раз говорила, что уверенность к женщине приходит с годами. Более того, именно сейчас актриса как никогда довольна собственным отражением в зеркале.

«К определенному возрасту я просто успокоилась. Наверное, повзрослела. Может, просто у меня было позднее становление. Общаясь с молодыми девочками и наблюдая, как они переживают, так и хочется сказать им: «Стоп, хватит, вы прекрасны и не позволяйте никому убедить вас в обратном », — как-то призналась звезда.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена ХмельницкаяЗвездный стильличная жизнь звездшоппинг со звездой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хмельницкая показала, как выбирает нижнее белье
Интересно?
Поделись с друзьями: