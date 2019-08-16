Звездный стиль

Лиза Галкина продемонстрировала один из главных трендов сезона

Наследницу Пугачевой одели по-домашнему уютно.

Лиза Галкина продемонстрировала один из главных трендов сезона
Лиза Галкина/instagram.com/maxgalkinru/

По нарядам маленькой 5-летней модницы можно смело отслеживать тренды сезона, причем не только детской моды, но и взрослой. По прогнозам дизайнеров, в числе которых и мэтр российской моды Вячеслав Зайцев, главным принтом наступающего сезона будет клетка.

Неслучайно в блузе этой уютной расцветки появилась на фото, выставленном в Сети, дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза.

На снимке Лиза серьезно и с достоинством демонстрирует модный look. На девочке — клетчатая блуза в сдержанной бордово-черной гамме.

К блузе подобраны синие джинсы с вышивкой в виде звездочек и «лампасами» по бокам.
Девочка еще слишком мала, чтобы прогнозировать, какую профессию она может выбрать в будущем, но судя по артистичности Лизы и любви к нарядам, она вполне может стать моделью или актрисой.

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Лиза Галкина продемонстрировала один из главных трендов сезона
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