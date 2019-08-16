Лиза Галкина продемонстрировала один из главных трендов сезона

По нарядам маленькой 5-летней модницы можно смело отслеживать тренды сезона, причем не только детской моды, но и взрослой. По прогнозам дизайнеров, в числе которых и мэтр российской моды Вячеслав Зайцев, главным принтом наступающего сезона будет клетка.

больше по теме Лиза Галкина удивилась урожаю поганок на вилле у родителей Отец девочки опубликовал забавное видео в соцсетях.

Неслучайно в блузе этой уютной расцветки появилась на фото, выставленном в Сети, дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза.

На снимке Лиза серьезно и с достоинством демонстрирует модный look. На девочке — клетчатая блуза в сдержанной бордово-черной гамме.

К блузе подобраны синие джинсы с вышивкой в виде звездочек и «лампасами» по бокам.

Девочка еще слишком мала, чтобы прогнозировать, какую профессию она может выбрать в будущем, но судя по артистичности Лизы и любви к нарядам, она вполне может стать моделью или актрисой.