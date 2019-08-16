Дизайнер Глеб Хан: «Стас Михайлов уже вышел из рэперского возраста»

Некоторые поклонники раскритиковали знаменитого певца за появление в клипе с Тамарой Гвердцители в одежде, не подходящей 50-летнему мужчине.

Внешность певца Стаса Михайлова в последнее время вызывает у зрителей ничуть не меньший интерес, чем его песни. Много разговоров касалось пластических операций, которые он сделал, и еще больше — его стиля одежды.

Если раньше артист умело чередовал классический стиль с удобной одеждой свободного кроя, то к тому моменту, когда ему «стукнуло» 50 лет, баланс явно сместился в сторону удобства. В его гардеробе появились многочисленные кепки с прямым козырьком, яркие толстовки и худи, футболки (зачастую поверх лонгсливов), спортивные, просто широкие или мотающиеся у колен штаны, объемные пуховики, кроссовки, цепи, куча солнечных очков и прочих аксессуаров.

Вряд ли у кого-то возникли бы претензии по поводу выбора Стаса, но этот уличный стиль он начал переносить и в свое творчество. Нет, рэп он пока не читает, зато в новом клипе на песню «Давай разлуке запретим», которую он исполняет с Тамарой Гвердцители, певец снялся именно в своем любимом «рэперском» образе.

Не всем поклонникам понравился такой образ исполнителя. Под видео, опубликованном 14 августа на канале Gutseriev Media, люди пишут комментарии с критикой в адрес внешнего вида Михайлова. Его призывают вспомнить о возрасте и перестать одеваться по-молодежному, тем более когда поёт с красивой взрослой женщиной.

«Творчество Михайлова предполагает более романтичный образ»

Своим мнением о нынешнем имидже Стаса Михайлова с порталом Teleprogramma.pro поделился певец и дизайнер Глеб Хан. Оказалось, что он поддерживает недовольных комментаторов и считает, что нынешний образ кумиру миллионов женщин не подходит.

«Совершенно очевидно, что на данный момент со своим внешним видом Стас Михайлов не попадает в целевую аудиторию. Для каждого возраста есть какая-то одежда из разряда «слишком». Я думаю, что Стас уже вышел из рэперского возраста, тем более учитывая, что рэп он не поёт. Он вышел из возраста, когда можно одеваться в такие яркие, броские и кичовые вещи. Они идут в диссонанс с его творчеством, предполагающим более романтичный образ — образ мужчины, верящего в любовь, эдакого рыцаря нашего времени», — считает Хан.

По его мнению, Михайлову стоит выбирать для себя вещи повседневного стиля, классику или более яркий стиль денди. А вот концепт, уличный и спортивный стиль, глэм-рок, панк и стиль 80-х годов ему категорически противопоказаны.

«Если очень хочется концепт, то ему стоит выбирать вещи, отправляющие нас в старые времена — какие-то сюртуки или другой кэжуал XIX века. Цыганская тема, я думаю, тоже подойдет, но вещи должны быть ни в коем случае не яркими, всё должно быть очень тщательно продумано по цвету, потому сейчас Стас слишком «кричит». Нельзя быть таким модным — это не подходит его музыке. Возможно, он смотрит на Филиппа Киркорова. Но для Филиппа это всё феерия, он умеет посмеяться и над собой в том числе, все его образы — это кич, ирония и самоирония. Стас же совершенно не ироничен, этого нет ни в его творчестве, ни в самоподаче. Песни его довольно наивные, потому и одежда должна быть более virgin».

Очки в стиле денди и шляпа вместо кепки

Любовь Стаса к кепкам и молодежным очкам, буквально выкрикивающим название бренда, Глеб Хан тоже не одобряет.

«В последнее время время очень увлекся он аксессуарами, в том числе очками. Это тоже абсолютно не его тема. Если очки, то пусть это будет классика в стиле денди, не более того. А вот шляпы я бы ему порекомендовал», — добавил дизайнер.

Он также бросил камень в огород того блестящего дымчато-розового костюма, что был на Михайлове во время прохода по красной дорожке фестиваля «Жара» в Баку.

«Что касается тканей, то советую выбирать те, которые не отталкивают свет, а поглощают его. Никаких блестящих фактур. Ни пайеток, ни серебра, ни атласа. В крое и силуэтах ему стоит выбирать вещи без острых углов и острых воротников. Только закругленные карманы и воротники, мягкие линии. И, конечно же, пусть откажется от принтов: цветочков, горошков и так далее. На его месте я даже с полоской был бы поаккуратнее. В общем, нужно выглядеть так, чтобы рядом оставалось место для яркой, роскошной, красивой зрелой женщины. Место, на котором будет его поклонницы смогут представлять себя».

По словам нашего собеседника, подходящую одежду Михайлов может найти сам, для этого не нужны стилисты.

«Стас, отправляйся в аутлеты и ищи одежду не слишком модную. Заодно и денег сэкономишь», — подытожил Хан.

А вам нравится нынешний стиль Стаса Михайлова?