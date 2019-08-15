Александр Васильев посоветовал женщинам срочно делать «каре»

Историк моды уверен, что образ «женщин - Барби» уже не актуален, поэтому и актуальны ныне короткие стрижки.

В своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал короткие стрижки Паулины Андреевой и Анны Чиповской. Эксперт акцентировал внимание, что «каре» — новый тренд для молодых и успешных женщин, а вот о кудрявых локонах и длинных волосах предложил срочно забыть.

«Наступающее десятилетие будет врагом женственности. И короткие стрижки, которые сейчас входят в моду, — предвестники нового направления», — заметил историк моды в своей колонке в издании «7 Дней».

больше по теме Васильев посоветовал Королевой переходить к нарядам в стиле леди лайк Эксперт моды заявил, что его расстроили шорты певицы на фестивале «Жара».

Васильев отметил, что такие женщины как Андреева и Чиповская задают тренд, а дальше его подхватят и остальные.

Прит этом Васильев не видит в этом ничего необычного. Историк моды всего лишь напомнил о 20-х, 30-х годах, когда было актуально стричься в мужском стиле «гарсон». А мода, как известно, циклична.

«Женщины, особенно представительницы мегаполисов, стремятся быть сильными, независимыми и самодостаточными, а многочисленные перья, локоны и прочие атрибуты принцесс им в этом только мешают», — подчеркнул Васильев.

К слову, от длинных волос недавно избавилась и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова.