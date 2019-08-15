Звездный стиль

Александр Васильев посоветовал женщинам срочно делать «каре»

Историк моды уверен, что образ «женщин - Барби» уже не актуален, поэтому и актуальны ныне короткие стрижки.

Александр Васильев посоветовал женщинам срочно делать «каре»
https://www.instagram.com/alexandre_vassiliev/

В своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал короткие стрижки Паулины Андреевой и Анны Чиповской. Эксперт акцентировал внимание, что «каре» — новый тренд для молодых и успешных женщин, а вот о кудрявых локонах и длинных волосах предложил срочно забыть.

«Наступающее десятилетие будет врагом женственности. И короткие стрижки, которые сейчас входят в моду, — предвестники нового направления», — заметил историк моды в своей колонке в издании «7 Дней».

Васильев отметил, что такие женщины как Андреева и Чиповская задают тренд, а дальше его подхватят и остальные.

Прит этом Васильев не видит в этом ничего необычного. Историк моды всего лишь напомнил о 20-х, 30-х годах, когда было актуально стричься в мужском стиле «гарсон». А мода, как известно, циклична.

«Женщины, особенно представительницы мегаполисов, стремятся быть сильными, независимыми и самодостаточными, а многочисленные перья, локоны и прочие атрибуты принцесс им в этом только мешают», — подчеркнул Васильев.

К слову, от длинных волос недавно избавилась и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр Васильевженские стрижкимодные тренды 20196 звездный стильстрижки как у звезд

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Васильев посоветовал женщинам срочно делать «каре»
Интересно?
Поделись с друзьями: