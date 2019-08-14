«На районе»: Варнава соединила в модном образе салатовый и красный

Звезда Comedy Woman не побоялась отойти от гламурной стилистики.

Екатерина Варнава удивила подписчиков своего блога оригинальным стилем девицы с района. Оригинальный «гопник-стайл» актриса комедийного шоу закрепила фирменной позой, сев на корточки.

В своем образе стильная Варнава соединила сразу два ярких цвета: красный и салатовый. Закрепив необычный fashion черными ботинками с белой шнуровкой.

Неординарную фотографию Катя подписала тоже оригинально: «На районе».

Кстати, если бы девушка выбрала другую позу, ее облик вовсе не читался бы как девушки с района.

Актриса не стала рассказывать, почему решила продемонстрировать именно такой образ подписчикам. Возможно ее вдохновила новость о выходе полнометражного фильма «Реальные пацаны. Зомби не за горами». В настоящее время съемки картины уже начались. Ожидается, что зрители увидят на экранах уже полюбившийся актерский состав.