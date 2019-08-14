Похудевшая Пегова отметилась на яхте в купальнике с цветочным принтом

Ирина Пегова относится к той группе женщин, которые всегда находятся на позитивной волне и не обращают внимание на критику. 41-летняя актриса обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей стильно и женственно выглядеть. Она не боится показывать морщины или облачаться в бикини с рюшами. Этим летом артистка много путешествует. Она побывала во Франции, где устраивала себе ежедневные пробежки, а теперь отдыхает на Кипре.

Регулярные тренировки дали свои результаты. Недавно Ирина похвасталась подтянутой и постройневшей фигурой в мини-шортах. К слову, скучать ей не приходится. Вместе с дочкой Татьяной она уже искупалась в ледяных водопадах и прокатилась на яхте по морю. Актриса поделилась фотографиями, на которых запечатлена в белом закрытом купальнике с цветочным принтом. Наряд подчеркнул ее женственные формы. Волосы она заплела в две косички, а от макияжа, как и полагается на отдыхе, звезда отказалась.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Пегова. Они адресовали ей множество комплиментов. «Просто глаз радуется, когда есть такие красивые и естественные девушки», «Ирина, вы потрясающая!! Воплощение в одном: невероятной женственности, красоты и …детской эмоциональной непосредственности!», «Красивый купальник. Ирочка, ты в нем просто стройняшка!», «Фигура прелесть. Ведите себя естественно», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Ирина предпочитает не ограничивать себя в питании в отпуске. А вот на работе она контролирует все, что касается еды. Когда на съемочной площадке ей некогда даже перекусить, она благодарна ассистентам, которые приносят ей воду. Как известно, очень важно пить много воды, чтобы оставаться в форме.

А вам нравится фигура актрисы?