Звездный стиль

Стильный образ: Орбакайте в джинсах с принтом и ярких кроссовках поиграла в гольф

Певица продемонстрировала удобный наряд не только для элитного спорта, но и для повседневной жизни.

Стильный образ: Орбакайте в джинсах с принтом и ярких кроссовках поиграла в гольф
Кристина Орбакайте. фото: globallookpress.com

Кристина Орбакайте в июле побывала на фестивале «Жара» в Баку. Она вновь продемонстрировала безупречный вкус в одежде, представ на красной дорожке в стильном образе. Позже певица отправилась в Юрмалу, где этим летом отдыхает ее мама Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным. С собой она взяла дочку Клавдию. Теплые дни артистка проводит, гуляя с наследницей по побережью и участвуя в фотосессиях.

Как оказалось, в Юрмале находится и известный хореограф Алла Духова — основательница танцевальной школы «Тодес». Орбакайте увиделась с ней и даже сыграла в дружеский турнир по гольфу. На новых снимках певица позирует в джинсах с принтом в виде мазков краски и веревочкой вместо пояса. Она также надела клетчатую рубашку и яркие кроссовки желтого цвета. Образ Кристина завершила солнцезащитными очками с круглой оправой.

Духова осталась верная своему стилю. Она облачилась в лосины и черную тунику с кроссовками. В какой-то момент игру пришлось прервать из-за сильного ливня, но потом на небе вновь появилось солнце. Орбакайте взяла на турнир и свою дочку. Клавдия была облачена в мини-платье с цветочным принтом и с удовольствием каталась с мамой на гольф-каре.

Поклонники восхитились стильным образом певицы, который можно носить каждый день. «Красавица! Хоть сейчас на обложку журнала! Хорошей игры вам!», «Отлично выглядите, Кристина!», «Выглядите как школьница, в хорошем смысле этого слова», «Кристина, вы такая худенькая», — прокомментировали пост подписчики. Многие признались, что очень хотят увидеть совместные фото артистки с Аллой Пугачевой. К слову, Примадонна в последнее время тоже предпочитает молодежный стиль одежды, облачаясь в шорты и сарафаны.

 

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Стильный образ: Орбакайте в джинсах с принтом и ярких кроссовках поиграла в гольф
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