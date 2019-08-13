Куркова подчеркнула хрупкую фигуру платьем с запахом

Равшана Куркова в свои 38 лет обладает стройной и подтянутой фигурой. Ко всему прочему, выглядит она намного моложе сверстниц. Удивляет лишь то, что такая красивая актриса еще не замужем. Первый ее брак закончился разводом. Теперь о личной жизни она предпочитает не говорить. В последнее время девушка стала чаще делиться снимками. Этим летом ей довелось побывать в США.

больше по теме Равшана Куркова подчеркнула стройную фигуру топом и шортами Актриса решила поделиться снимками, сделанными летом.

По солнечному Лос-Анджелесу Равшана уже прогулялась в традиционном американском наряде: мини-шортах и свитере. Она также поучаствовала в пробах и надеется, что попадет в два проекта «мечты». Тем временем актриса продолжает изучать город. Она побывала в арт-музее, где устроила фотосессию. Куркова решила попозировать перед сотнями фонарных столбов в нежно-голубом платье с рюшами и запахом. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру актрисы.

Волосы звезда оставила распущенными, а на ее лице не было ни грамма косметики. Девушку украшала лучезарная улыбка. «Счастье — это не удачное сочетание внешних обстоятельств. Это просто состояние вашего ума. Будда», — написала Равшана.

Поклонники сравнили актрису с мифологическими существами. Они восхитились ее женственностью. «Равшана, каждое ваше фото — шедевр! Такая лёгкость, нежность, чувственность, красота, и всё в одной женщине!», «Просто фея», «Равшана — вы такая красивая, с ума сойти», «Настоящая грация», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что актриса ранее отдохнула в Турции со своей мамой Рано Кубаевой. Когда поклонники увидели их совместное фото, то поняли, чьи гены помогают актрисе выглядеть так молодо.

А вам нравится образ Равшаны?