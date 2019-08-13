Звездный стиль

63-летняя Долина вслед за Пугачевой отметилась в мини-шортах на отдыхе

Певица отдыхает в США со своими близкими.

63-летняя Долина вслед за Пугачевой отметилась в мини-шортах на отдыхе
Лариса Долина. фото: globallookpress.com

Лариса Долина не так давно пережила смерть двух близких людей. В марте скончалась певица Юлия Началова. Певица с ней не просто дружила, а была частью ее семьи. Она является крестной мамой дочери Началовой Веры. Также весной ушел из жизни актер, друг певицы, Алексей Булдаков. После этих событий артистка предпочла уехать из страны. Это лето она проводит с семьей в США.

В Сеть попали снимки, на которых 63-летняя Долина запечатлена на прогулке в нью-йоркском парке. Певица заметно похудела за последнее время, поэтому не побоялась показать стройные ноги в джинсовых мини-шортах, которые дополнила желтой футболкой. В таком летнем образе она провела время с подросшей внучкой Александрой. Не исключено, что сам снимок сделала дочка звезды Ангелина.

Лариса Александровна, казалось, даже помолодела благодаря молодежному стилю одежды. Напомним, что Долина поправилась после развода с супругом Ильей Спицыным, но некоторое время назад она прибегла к одной диете, которая помогла ей сбросить 10 килограммов лишнего веса. Певица отказалась от сахара, а также мучного, копченого и соленого.

К слову, похудела за последние годы и Алла Пугачева. Не так давно она тоже облачилась в шорты. Не стесняется оголять ноги и жена Валентина Юдашкина Марина. Она отдыхает с семьей в Израиле, но даже на пляже женщина предпочитает выглядеть стильно и элегантно.

А вам нравится, как выглядит Лариса Долина?

 

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Алла ПугачеваЗвездный стильЛариса Долина

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63-летняя Долина вслед за Пугачевой отметилась в мини-шортах на отдыхе
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