Звездный стиль

Нонна Гришаева примерила серый кардиган с фантазийным принтом

Актриса проводит время с семьей на вилле в эко-деревне в Финляндии.

Нонна Гришаева примерила серый кардиган с фантазийным принтом
Нонна Гришаева/instagram.com/grishaevanonna/

Середину лета Нонна Гришаева провела с семьей в Италии, в том числе отдохнув на знаменитом озере Комо. Актриса щедро делилась с поклонниками яркими, солнечными фотографиями из прекрасной Италии. Август пройдет для актрисы под знаком северной страны. На своей странице в Instagram Гришаева написала, что отдыхает в Финляндии на вилле в эко-деревне.

Судя по образу, который выбрала Нонна, в Финляндии летом не теплее, чем в Москве. На актрисе серые длинные брюки, серая блуза и серый же теплый кардиган, который обращает на себя внимание фантазийным принтом. Разбавляют «пасмурные» оттенки наряда ярко-розовые модные шлепки с опушкой.

В комментарии к снимку Гришаева рассказала, что в прошлом году семья посетила Алтай, а нынешний отпуск, по совету коллеги актрисы Юрия Стоянова, проведет в Финляндии. «Поселились на берегу живописного озера. Буду делиться с вами впечатлениями», — обещает актриса.

Поклонники пожелали Нонне приятного отдыха и очередной раз признались в любви и выразили восхищение тем, как молодо выглядит актриса в свои 48 лет.

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АктрисаНонна Гришаеваэко-деревня

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Нонна Гришаева примерила серый кардиган с фантазийным принтом
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