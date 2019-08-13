Элегантность во всем: вспоминаем образы Аллы Вербер

Эксперт портала Teleprogramma.pro прокомментировал гардероб одной из самых стильных женщин России.

Фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер не стало 6 августа. С этого времени о смерти бизнес-леди скорбит не только индустрия моды, но и российский шоу-бизнес. Для многих звезд Алла Константиновна была не только другом, помощником и «своим человеком» в самом дорогом магазине Москвы, но и примером для подражания!

Занимая должности фэшн-директора и байера ЦУМа, Вербер просто не могла позволить себе выглядеть не идеально. Эксперт портала Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина прокомментировала несколько образов Аллы Константиновны.

Костюм в бельевом стиле от Gucci

«Помните «пижаму», в которой Сара Джессика Паркер разгуливала по улицам Нью-Йорка в рекламе Intimissimi? Примерно в таком же комплекте в бельевом стиле могла прийти на работу и Алла Вербер. Благодаря плотной ткани костюма от Gucci и зеленой рубашки надетой под низ жакета, нет ощущения, что это пижама. Прекрасный пример того, как носить комплекты в бельевом стиле и не снискать славу девушки в пижаме».

Платье для свадьбы

«Невероятное, просто чарующее платье с пайетками. Фасон подчеркивает все достоинства фигуры: глубокое декольте — большую грудь, высокий разрез — стройные ноги. Строгая прическа и длинные серьги добавили образу элегантности.

Особое внимание хочется уделить клатчу — сумка от Judith Leiber x Ashley Longshore «Yolo». Она выполнена из металлизированной кожи и усыпана 14 тысячами кристаллов. Стоимость — около 6,5 тысяч долларов. Очень яркая вещь, которую «выгуливают», когда есть повод. В данном случае он был — Вербер посетила свадьбу сына ливанского модельера Эли Сааба».

Платье с гороховым принтом

«Красное в белый горох, белое — в черный горох, синее в белый горох — платье с гороховым принтом должно быть в гардеробе каждой женщины. Этот принт не имеет возраста: он подчеркивает нежность девушки и женственность дамы, поэтому его может позволить себе и 14-летняя девочка, и ее 60-летняя бабушка.

Но, есть одно «но». Зачастую горох делает образ простым, почти деревенским. Вербер прекрасно решила эту задачу с помощью «нарядного» белоснежного жакета и остроносых туфель в тон. Осторожно с этим приемом: если вы подбираете верх и туфли в тон, будьте готовы к тому, что в росте потеряете несколько сантиметров».

Идеальная фигура с помощью одежды

«Девушки часто ломают голову: как собрать комплект, который подчеркнет все достоинства и скроет недостатки. Если есть проблемы с разницей пропорций, то уравновесить поможет пресловутый oversize (объемная одежда. — Прим. ред.).

Маленькие бедра? Посмотрите на широкие брюки. Не хватает пары сантиметров в груди? Обратите внимание на объемную блузу. Благодаря этой игре контрастов Алла Константиновна превратила свою фигуру в «песочные часы».

Объемное платье для роскошной женщины

«Этот комплект продуман до мельчайших мелочей. Объемное платье персикового оттенка, платок в тон, украшения и очки — все это создает идеальный образ роскошной деловой женщины, какой и была Алла Вербер».

Напомним, похороны Аллы Вербер пройдут 14 августа в Канаде. Родные приняли решение провести церемонию прощания не только в Торонто, где будет погребена Алла Константиновна, но также в Нью-Йорке и Москве.

Портал Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Аллы Константиновны.