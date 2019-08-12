Ани Лорак выбрала для отдыха мини-платье с американской проймой

Ани Лорак в начале года пережила развод. Однако даже в 40 лет певица выглядит безупречно и обладает стройной и подтянутой фигурой. Неудивительно, что спустя несколько месяцев появились слухи о ее романе с 26-летним продюсером Егором Глебом. В последнее время артистка уже не скрывает чувств к новому избраннику. В начале августа звезда отправилась в тур, но у нее выдалось несколько свободных дней перед очередным концертом, поэтому она устроила мини-отпуск.

Место отдыха Лорак скрывает. Однако позирует для снимков на фоне пальм. Компанию ей составляет восьмилетняя дочка София. Не исключено, что новый возлюбленный тоже проводит время в теплых краях вместе с артисткой. На новом фото она предстала в черном мини-платье с американской проймой. Образ артистка дополнила солнцезащитными очками.

Поклонники отметили, что Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) выглядит превосходно и будто светится от счастья. «Вау! Какие вы! А какое платье», «Улыбайся всегда! Каролина, у тебя очень красивая улыбка», «Вы очень красивая», «Прям девочка», «Какая худенькая», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что артистка любит подчеркивать свою фигуру эффектными нарядами. На фестивале «Жара» в этом году она появилась в пышном, ажурном платье. В столь откровенном образе Лорак выглядела женственно. Поклонники даже сравнили ее с невестой. Однако говорить о замужестве пока рано. После тяжелого развода артистка, скорее всего, не скоро захочет снова вступить в брак.

А вам нравится новый образ Ани Лорак?