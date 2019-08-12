61-летняя Юдашкина подобрала к белым шортам лимонную футболку

Чета Юдашкиных этим летом отправилась отдыхать в Израиль. Дочь модельера Галина Юдашкина вместе со своими наследниками то загорает, то купается в море. Девушка взяла с собой целый чемодан нарядов, поэтому каждый день облачается то в стильное мини-платье, то в купальник с пляжной накидкой. Жена Валентина Юдашкина не отстает от дочки, хоть ей и 61 год. Он помогает присматривать за внуками и одевается не менее стильно.

больше по теме Галина Юдашкина объяснила, как поддерживает форму в отпуске Дочь модельера для мотивации также показала свою фигуру в мини-бикини.

Взглянув на Марину сложно догадаться, что она бабушка. Хоть она не так часто занимается спортом, как ее дочка, женщина обладает стройной и подтянутой фигурой. На побережье города Нетания супруга модельера уже отметилась и в ярком платье с цветочным принтом, и в купальнике. А на днях для вечернего променада она облачилась в лаконичный, но модный летний образ: футболку лимонного цвета и белые мини-шорты.

Жена Юдашкина успела загореть, что благодаря светлому наряду стало еще заметнее. Также она подчеркнула свои длинные и подтянутые ноги. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Марина. «Марина, не перестаю вами восхищаться!», «Какая фигура! Молодец!!! Приятно смотреть!», «Фигура супер», «А какая стройная», «Очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, ранее мини-шорты на отдыхе в Юрмале позволяла себе носить Алла Пугачева. В свои 70 лет певица не перестает следить за собой и все чаще отдает предпочтение молодежному стилю. Этим летом она отметилась в причудливом сарафане и кедах. Отметим, что и Алла Борисовна и Марина Юдашкина предпочитают носить обувь без каблука в повседневной жизни.

А вам нравится летний образ Марины?