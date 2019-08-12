Звездный стиль

Джессика Альба выбрала сарафан с глубоким декольте для красной дорожки

Актриса стала почетной гостьей премии Teen Choice Awards — 2019.

Джессика Альба выбрала сарафан с глубоким декольте для красной дорожки
Джессика Альба. фото: globallookpress.com

Джессика Альба прославилась благодаря фильмам «Город Грехов» и «Фантастическая четверка». Актриса обладает эффектной внешностью, поэтому в свое время возглавила список «99 самых желанных женщин» 2006 года, а также была названа «Самой сексуальной женщиной в мире» по версии журнала FHM. Несколько лет назад девушка получила престижную награду Teen Choice Award в категории «Лучшая телеактриса», а теперь она стала приглашенной гостьей этой премии.

38-летняя Альба появилась на красной дорожке в городке Эрмоса Бич в стильном летнем наряде. Она позировала фотографам в черном сарафане в пол с цветочным принтом и глубоким декольте. Волосы актриса предпочла оставить распущенными, дополнив образ крупными серьгами и нюдовым макияжем. Стильный look знаменитости от Oscar de la Renta пришелся по вкусу поклонникам артистки.

«Ты такая милая и красивая», «Ты по-прежнему прекрасно выглядишь, не удивительно, ты ведь правильно питаешься», «Ты просто повергла на повал всех моделей, выглядишь круче них», «Какая красивая женщина», «Кукла», «Все еще хороша», — прокомментировали пост подписчики. К слову, за минувшие годы Альба, действительно, ни капли не изменилась. Ее кожа по-прежнему гладкая, а фигура стройная.

Напомним, что актриса уже больше десяти лет состоит в браке с Кэшем Уорреном. Ему она подарила двух дочерей: Онор Мари и Хэвен Гарнер, а также сына Хэйес Альбу. В третий раз Джессика стала мамой в 2017 году. Тогда ей не сразу удалось вернуться в форму. По этой причине девушке пришлось применить жесткий метод похудения. Три месяца она носила специальный корсет, который по определению не позволял съесть лишнего. Это помогло Альбе снова стать стройной.

А вам нравится эта актриса?

 

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Teen Choice AwardsДжессика Альбазвездный стиль

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Джессика Альба выбрала сарафан с глубоким декольте для красной дорожки
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