Звездный стиль

Ольга Орлова примерила необычное розовое платье в форме цветка

Певица продемонстрировала стройные формы своей фигуры.

Ольга Орлова примерила необычное розовое платье в форме цветка
Ольга Орлова/instagram.com/olgaorlova1311/

Бывшая солистка группы «Блестящие» порадовала подписчиков стильным имиджем. На своей странице в Instagram Ольга Орлова опубликовала свое фото в элегантном бледно-розовом платье с необычной деталью, которая делает его похожим на цветок. С левой брители вниз спускается драпировка в форме лепестка.

Наряд сшит точно по фигуре, облегая стройные формы певицы. Открытый летний наряд не скрывает красивый ровный загар артистки. Имидж Ольга дополнила часами, золотыми браслетами, тонкими цепочками и неброскими серьгами.

В комментарии к фото Ольга обратилась к подписчикам за советом, куда отравиться в путешествие осенью.

«Место должно быть очень неординарное», — подчеркнула артистка.

«Во Франции между Ниццой и Каннами есть сказочная деревушка Эз. Рекомендую, «Приезжайте к нам на Алтай», «Лучше Камчатки на свете места нет!» — поспешили дать Ольге рекомендации поклонники.

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«Блестящие»Ольга ОрловаПевица

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Ольга Орлова примерила необычное розовое платье в форме цветка
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